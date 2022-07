Sei sorelle/ Anticipazioni 22 luglio: Carolina incinta, chi è il padre? Adela indaga

Sei sorelle, anticipazioni puntata 22 luglio: Carolina è incinta

Le anticipazioni della puntata di Sei sorelle del 22 luglio svelano che Blanca, avendo notato un certo attrito da Rodolfo e Cristobal, cerca di farli riappacificare non sapendo minimamente il motivo della loro lite. Infatti, i due fratelli hanno discusso a causa di Victoria, la donna con cui Rodolfo ha continuamente tradito Blanca, e che oltretutto sembrava aver creato un legame proprio con quest’ultima.

Diana e Salvador hanno trovato il modo di arginare i sospetti di zia Adolfina, organizzando una finta telefonata con Don Fernando. I due, però, non hanno previsto che la chiamata avrà delle conseguenze che nessuno di loro aveva immaginato. Adela scopre infine la gravidanza di Carolina ed è sconvolta quando capisce chi è il padre. Forse dovrà dire per sempre addio a German… Intanto, Celia decide di troncare la relazione con Joaquin, che era diventato un uomo troppo violento.

Sei sorelle, dove eravamo rimasti: Blanca perdona Rodolfo

Nelle precedenti puntate di Sei sorelle, Blanca decide di perdonare Rodolfo dopo averla trattata male per giorni. La giovane è però all’oscuro dei suoi tradimenti. Inoltre, la Silva aveva anche provato a farlo ingelosire flirtando con Cristobal, e a quanto pare la cosa ha funzionato. I futuri sposi si troveranno di nuovo a organizzare il loro matrimonio, ma ben presto Blanca si accorgerà che qualcosa turba il suo fidanzato…

Nel frattempo, Diana e Salvador mettono in atto la loro idea per far credere alla zia Adolfina che Fernando Silva è ancora vivo. La loro ospite è una persona molto ingombrante, e non è arrivata nella vita delle Silva per puro caso, ma è stata portata da Elisa, la sorella più piccola e ancora più capricciosa. Il matrimonio di Carolina è ormai alla deriva, ma ci penserà Donna Dolores a fornirle una soluzione per poter salvare il rapporto con suo marito, lanciando anche una frecciatina ad Adela.

