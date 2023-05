Sei sorelle/ Anticipazioni 22 maggio: Salvador non si sveglia ancora dal coma…

Sei sorelle, anticipazioni puntata 22 maggio su Rai 1

Le anticipazioni della puntata di Sei sorelle del 22 maggio svelano che le condizioni di Salvador peggiorano: ancora non si sveglia dal coma, e c’è grande preoccupazione. Diana è turbata, e teme di non poterlo rivedere mai più, o che comunque non tornerà più ad essere l’uomo di cui si era innamorata. Cristóbal la mette quindi in guardia su questa eventualità. Nel frattempo, Doña Dolores e Rodolfo si insospettiscono dell’ultimo comportamento di Cristóbal. E anche Blanca è preoccupata; ultimamente il medico sta curando molto più del dovuto il suo aspetto fisico non appena esce dall’ufficio. Che stia frequentando qualcuno? Sicuramente l’uomo deve avere un segreto, che i Loygorri fanno di tutto per scoprirlo, cercando di ottenere quante più informazioni possibili sulle sue ultime frequentazioni. Cosa andranno a scovare?

Sei sorelle, anticipazioni di oggi 22 maggio

Le altre anticipazioni di Sei sorelle, in onda oggi, ci rivelano inoltre che Francisca si riprende del tutto dalla sua malattia e può tornare all’Ambigù, dove la attende una rivelazione scioccante. La Cachetera è il vero autore del furto avvenuto all’interno del lussuoso teatro. Scoperta con le mani nel sacco, Amalia non può far altro che arrendersi di fronte al fatto di aver truffato numerosi clienti, portando quindi l’Ambigù ad avere una pessima reputazione. I proprietari quindi chiamano le autorità e la fanno arrestare: per lei non c’è più posto all’interno del teatro.

Per Francisca è arrivato il momento della verità: non solo capisce di chi è realmente innamorata, e compie una scelta tra Gabriel e don Luis, ma comprende che è anche l’ora che “La Bella Margarita” torni in scena per salutare il suo pubblico. Francisca deve quindi mascherarsi di nuovo per esibirsi davanti ai suoi fan, che non vedono l’ora di ascoltarla. Qualcuno, però, non sarà molto d’accordo con questa sua decisione.

Sei sorelle, dove eravamo rimasti

Nelle puntate precedenti della soap opera Sei sorelle (Seis hermanas, il titolo originale), la carrozza dove Salvador trasportava tutto il carico per le terme viene assalita da dei criminali, e lui viene brutalmente aggredito. Le sue condizioni appaiono gravi, è in coma, e Diana è preoccupatissima. Adela scopre un segreto su Mauro e ne rimane turbata; poi si confida con Diana, ed è spronata a parlarne col suo promesso sposo. Blanca continua a lavorare come infermiera, ma Rodolfo non fa che ostacolarla: tra i due sorgono nuove tensioni e litigi. Preoccupata che suo figlio Cristobal possa innamorarsi della fidanzata del fratello, Donna Dolores lo esorta a trovare una nuova ragazza da corteggiare. In realtà, il dottore frequenta già qualcuna: si tratta di Marina, ma nessuno sa ancora nulla.

