Sei sorelle/ Anticipazioni 23 maggio: Salvador ha perso la memoria, colpo di scena!

Sei sorelle, anticipazioni puntata 23 maggio su Rai 1

Le anticipazioni della puntata di Sei sorelle del 23 maggio svelano che per Diana ci sono buone notizie: Salvador si è svegliato dal coma. La situazione sembrava essersi aggravata nelle ultime settimane, invece il Montaner ha trovato la forza per uscire dalla sua precaria condizione. Tuttavia c’è il rovescio della medaglia. Cristóbal riferisce che Salvador ha perso la memoria: ricorda solo la sua vita prima della morte dei suoi genitori, ma niente di quello che è successo negli ultimi mesi. Per evitare mali maggiori, tutti dovrebbero assecondarlo finché non si riprende. Diana è sconvolta: se da una parte è felice di poterlo riabbracciare di nuovo, dall’altra è turbata perché non sa come comportarsi.

Francisca decide di essere fedele al suo cuore e di cantare di nuovo all’Ambigú per lei è giunto il momento di tornare in scena. Don Luis, però, sarà particolarmente infastidito da questa sua scelta. Adela inizia a cercare una casa con Mauro. La coppia sogna di potersi stabilire insieme in una nuova abitazione una volta che saranno sposati. Il matrimonio che sicuramente non avrà luogo è quello di Petra e Miguel, notizia che provoca un immenso dispiacere a Benjamin. La ragazza ha deciso di non convolare a nozze perché vuole prendersi cura di suo padre.

Sei sorelle, anticipazioni di oggi 23 maggio

Le altre anticipazioni di Sei sorelle, in onda oggi, ci rivelano inoltre che Blanca decide finalmente di parlare con Cristóbal della relazione che il dottore sta intrattenendo con Marina, la sua nuova fiamma. Anche Doña Dolores è particolarmente interessata e vuole sapere tutto su questo nuovo interesse romantico del suo giovane figlio. Il dottore, però, sarà restio e rivelare tutto a Blanca, e vorrà tenersi i dettagli per sé. Dal canto suo, la giovane Silva continuerà a insistere per scoprire qualcosa di più su questa giovane donna…

Sei sorelle, dove eravamo rimasti

Nelle puntate precedenti della soap opera Sei sorelle (Seis hermanas, il titolo originale), la carrozza dove Salvador trasportava tutto il carico per le terme viene assalita da dei criminali, e lui viene brutalmente aggredito. Le sue condizioni appaiono gravi, è in coma, e Diana è preoccupatissima. Adela scopre un segreto su Mauro e ne rimane turbata; poi si confida con Diana, ed è spronata a parlarne col suo promesso sposo. Blanca continua a lavorare come infermiera, ma Rodolfo non fa che ostacolarla: tra i due sorgono nuove tensioni e litigi.

Preoccupata che suo figlio Cristobal possa innamorarsi della fidanzata del fratello, Donna Dolores lo esorta a trovare una nuova ragazza da corteggiare. In realtà, il dottore frequenta già qualcuna: si tratta di Marina, ma nessuno sa ancora nulla. Petra e Miguel continuano a litigare tra loro, e Celia si illude di avere una chance con la sua amica. Francisca torna all’Ambigù, dove viene arrestato il vero autore del furto: è La Cachetera.











