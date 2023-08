Sei sorelle/ Anticipazioni 24 agosto 2023: Blanca, sposa infelice di Rodolfo

Sei sorelle, anticipazioni puntata 24 agosto 2023 su Rai 1

Le anticipazioni della puntata di Sei sorelle del 24 agosto svelano che Blanca e Rodolfo si preparano per il giorno del loro matrimonio, anche se l’ombra di Cristóbal aleggia ancora su di loro. Nonostante la Silva sia sincera e confessi al suo promesso sposo di essere innamorata del fratello, Rodolfo non si scompone e cerca di convincerla del suo amore. Alla fine Blanca accetta il suo destino infelice, nonostante Dolores la avverta che, una volta sposata, le farà pagare tutto quello che le ha fatto soffrire. Il giorno del matrimonio, la Silva è triste, ma donna Rosalìa e le sue sorelle cercano di darle tutto il supporto possibile.

Rodolfo arriva all’altare dopo aver stracciato la lettera che Cristóbal ha inviato a Blanca confessandole il suo amore: quest’ultima non saprà mai che i suoi sentimenti erano ricambiati. Oltretutto nessuno ancora sa che il medico è ancora vivo ed è riuscito a salvarsi dall’attentato in Marocco…

Sei sorelle, anticipazioni di oggi 24 agosto 2023

Le altre anticipazioni di Sei sorelle, in onda oggi, ci rivelano inoltre che Salvador è riuscito a racimolare una buona somma di denaro e consegna a Diana un assegno per saldare il debito familiare. Lo fa come prova del suo amore per la giovane, alla quale confessa di aver recuperato la memoria. Ma Diana ora ha preoccupazioni più grandi, dato che ha appena scoperto che Alonso è una spia. Invece, Adela va in prigione per vedere Germán, dopo che Carolina lo ha accusato di essere complice nell’aver comprato il loro bambino.

Intanto Francisca dice addio a Gabriel, con la falsa scusa di non amarlo più. Infine, Don Ricardo convoca Salvador, Miguel e Basilio per cercare di capire chi dei tre sia stato a far sparire l’oppio dalle casse in partenza per Londra. L’uomo fa capire, senza giri di parole, che il colpevole se ne pentirà amaramente.

Sei sorelle, dove eravamo rimasti

Nelle puntate precedenti della soap opera Sei sorelle (Seis hermanas, il titolo originale), i protagonisti si riuniscono per una veglia funebre in ricordo di Cristóbal, che si ritiene sia morto in Marocco, vittima di un attentato. In realtà il medico è vivo, ed è stato curato al fronte francese, in attesa di mettersi in comunicazione con la sua base. Blanca decide di affrettare il matrimonio con Rodolfo, anche se è ancora innamorata di Cristóbal. Allo stesso modo, Francisca accetta di diventare la moglie di don Luis per convenienza, dato che è incinta e il bambino è di Gabriel. Germán paga a caro prezzo la verità: Carolina testimonia davanti al giudice che entrambi erano a conoscenza della provenienza del loro bambino ed erano anche consapevoli delle possibile conseguenze che avrebbero affrontato. Diana scopre che Alonso è una spia dei servizi segreti.

