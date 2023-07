Sei sorelle/ Anticipazioni 25 luglio 2023: Francisca torna a casa, Rodolfo è contrario

Sei sorelle, anticipazioni puntata 25 luglio 2023 su Rai 1

Le anticipazioni della puntata di Sei sorelle del 25 luglio svelano che ogni tentativo di Antonia di mettere pace tra Francisca e Gabriel si è rivelato vano. I due ormai non hanno più nulla da dirsi, e la crisi delle settimane precedenti non ha fatto altro che evidenziare le loro differenze. Per questo motivo, la cantante decide di terminare la loro relazione in maniera piuttosto brusca. Gabriel non la prenderà benissimo, ma non può che accettarlo. Francisca può quindi tornare a casa Silva e ricongiungersi con le sue sorelle. Questa situazione non piace a Rodolfo, che chiede perciò a Blanca di cacciare subito di casa la sorella ribelle. La Silva dovrà scegliere cosa fare, se la fedeltà verso il fidanzato (già in bilico in questo momento a causa dei rapporti tesi con la suocera Donna Dolores), oppure la lealtà verso il legame familiare (spezzato dopo che la sorellastra Elisa è andata via di casa)…

Sei sorelle, anticipazioni di oggi 25 luglio 2023

Le altre anticipazioni di Sei sorelle, in onda oggi, ci rivelano inoltre che Donna Dolores è molto preoccupata per le condizioni del figlio al fronte, laggiù in Marocco, dove la situazione non è delle migliori. E infatti Cristobal sta lottando con tutte le sue forze per cercare di curare tutti i feriti. Ma i soldati che arrivano sono sempre in numero maggiore, l’ospedale è stracolmo, e i medicinali scarseggiano. Il dottore ha quindi deciso di iniziare ad operare senza morfina… Blanca decide di chiedere notizie del dottore ad Alonso, un pilota militare suo amico, nella speranza che possa darle qualche informazione in più sulle condizioni di Cristobal, senza nascondere una forte preoccupazione per quello che un tempo era il suo fidanzato…

Diana si affida a Petra per cercare di capire quali traffici illeciti si stanno svolgendo in traffica. La ragazza, però, rischia di compromettere la sua posizione quando si riavvicina a Miguel e le fa delle domande fin troppo esplicite. Lui, ancora ferito per il trattamento che l’ex fidanzata gli ha riservato, capisce qual è il suo fine, e la mette a tacere per poi minacciarla: deve stare molto attenta poiché non ha idea delle persone con cui ha a che fare.

Sei sorelle, dove eravamo rimasti

Nelle puntate precedenti della soap opera Sei sorelle (Seis hermanas, il titolo originale), Celia continua le cure con elettroshock all’insaputa delle sue sorelle. L’infermiera Aurora prova compassione per lei e le offre tutto il suo aiuto, anche contro il dottor Uribe e la sua scandalosa proposta. Continuano gli screzi tra Blanca e Donna Dolores, mentre al fronte in Marocco, Cristobal, Marina e Carlitos incontrano diverse difficoltà; il medico decide di risolvere con una folle proposta. Preoccupata per suo figlio al fronte, Donna Dolores si sfoga con Blanca. Diana continua a indagare sui traffici loschi che avvengono nella fabbrica, ma il suo piano, seppur bene organizzato, finisce per mettere a rischio l’integrità di Petra sotto le minacce di Miguel.

