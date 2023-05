Sei sorelle/ Anticipazioni 25 maggio: le Silva in bancarotta!

Sei sorelle, anticipazioni puntata 25 maggio su Rai 1

Le anticipazioni della puntata di Sei sorelle del 25 maggio svelano che dopo la pandemia, gli affari della fabbrica non vanno così tanto bene. Anzi, l’attività è in bancarotta. Le Silva devono trovare una rapida soluzione affinché la loro amata azienda non venda venduta. Adela deve i suoi sogni andare in frantumi: sperava di poter contribuire alle spese di Mauro nel trovare una casa tutta per loro, invece deve ricredersi. La Silva però non si arrende e decide di farsi carico del debito del suo futuro sposo, vendendo i suoi averi e non chiedendo così sacrifici extra alle sorelle.

Cristóbal decide che è ora per Salvador di tornare a casa, ma c’è un problema: lui insiste nel voler andare dai suoi genitori, che in realtà sono morti anni fa. Intanto, Benjamín è arrabbiato con Petra perché si è messa in testa di voler cercare sua madre per conto suo, ma deve rinunciare a qualunque discussione quando Celia arriva con una buona notizia: è riuscita a trovare il nuovo indirizzo in cui abita la madre di Petra.

Sei sorelle, anticipazioni di oggi 25 maggio

Le altre anticipazioni di Sei sorelle, in onda oggi, ci rivelano inoltre che Francisca paga le conseguenze per essersi esibita a viso scoperto all’Ambigú, rivelando di essere La Bella Margarita. Rodolfo chiede a Blanca di fare qualcosa affinché sua sorella non continui a far parlare tutta la città, ma lei ha già fatto tutto il possibile: l’ha invitata a lasciare la casa se non smetterà di cantare. Di fronte al rifiuto di Francisca di lasciare l’Ambigú, è Doña Dolores che agisce: celebreranno una festa per l’anniversario del suo corteggiamento con Blanca per mettere a tacere i pettegolezzi. All’evento saranno invitate tutte le Silva, ad eccezione di Francisca.

Sei sorelle, dove eravamo rimasti

Nelle puntate precedenti della soap opera Sei sorelle (Seis hermanas, il titolo originale), Salvador si risveglia dal coma dopo l’aggressione subita, ma ha un’amnesia: non ricorda cosa gli è successo nei sei mesi precedenti, ed è convinto che i suoi genitori defunti siano ancora vivi. Adela e Mauro rafforzano l’intesa e progettano di andare a vivere insieme dopo il matrimonio. Blanca scopre che Cristobal si vede con qualcuno: è una certa Marina, ma il dottore non ha intenzione di svelare alcun dettaglio. Né a lei né tantomeno a sua madre.

Petra e Miguel continuano a litigare tra loro, e Celia si illude di avere una chance con la sua amica. I due poi decidono di rompere il loro rapporto e di conseguenza il matrimonio non avverrà. Francisca torna all’Ambigù, dove viene arrestato il vero autore del furto: è La Cachetera.











