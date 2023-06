Sei sorelle/ Anticipazioni 26 giugno 2023: Don Fernando, il testamento viene aperto e…

Sei sorelle, anticipazioni puntata 26 giugno 2023 su Rai 1

Le anticipazioni della puntata di Sei sorelle del 26 giugno svelano che Josefa è sparita e tutti si chiedono dove possa esser finita. Petra ha ancora speranze che ci sia una spiegazione ragionevole dietro l’improvvisa scomparsa di sua madre. Non può essersene semplicemente andata, non dopo averla ritrovata. Le sue speranze però svaniscono quasi subito, quando Germán si presenta con una brutta sorpresa: Josefa gli aveva rubato degli abiti costosi usando la scusa di doverli rattoppare. Per Petra è un duro colpo, ma non ha tempo di assimilare quello che è appena successo perché sarà lei a dover pagare il valore di tutto ciò che è stato rubato dalla madre.

Terra amara/ Anticipazioni 26 giugno 2023: Zuleyha scagionata, ma Demir non perdona

Don Ricardo può finalmente avere quello che gli aspetta. Lo zio informa le sorelle Silva di essere riuscito ad accedere nuovamente alla lettura del testamento del loro padre, attraverso un falso certificato di morte che si è procurato, risolvendo così quell’intoppo che gli impediva di concludere l’accordo con le sei ragazze.

Beautiful/ Anticipazioni 26 giugno 2023: Steffy torna a casa, Liam corre da lei...

Sei sorelle, anticipazioni di oggi 26 giugno 2023

Le altre anticipazioni di Sei sorelle, in onda oggi, ci rivelano inoltre che arriva il momento tanto atteso: la lettura del testamento di don Fernando. Le Silva si riuniscono e per l’occasione è presente anche il loro zio, don Ricardo. La lettura rivelerà tante sorprese, ma a spiccare sarà un dettaglio nel testamento che catturerà l’attenzione di tutti. Infatti c’è un particolare che riguarda la piccola di casa Silva, Elisa: una lettera che getta nuova luce sulla vera identità della ragazzina, e che lascia le sue sorelle senza parole.

Un posto al sole/ Anticipazioni 23 giugno 2023: Viola, è di nuovo crisi con Eugenio

Con la scusa di passare più tempo insieme, Marina propone a Cristóbal di sostituire Blanca in infermeria. Una richiesta frutto delle parole di Donna Dolores che hanno fatto preoccupare e non poco la fidanzata del medico.

Sei sorelle, dove eravamo rimasti

Nelle puntate precedenti della soap opera Sei sorelle (Seis hermanas, il titolo originale), Petra è felice di aver ritrovato sua madre, ma c’è qualcosa in Josefa che non convince molto. Blanca, dopo l’indifferenza iniziale, comincia a legare con Marina. La sistemazione di Francisca dai proprietari dell’Ambigù non piace molto a Don Luis, che cerca di convincerla a tornare a casa dalle sue sorelle. Le Silva organizzano finalmente il funerale del padre, così sperano di mettere a tacere ogni sospetto e spegnere ogni bugia. Tuttavia sorge un problema: senza un certificato di morte ufficiale, è impossibile leggere il testamento. Don Ricardo cerca di trovare un escamotage per risolvere la questione. Adela e German continuano a vedersi di nascosto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA