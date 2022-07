Sei sorelle/ Anticipazioni 26 luglio: zia Adolfina è la talpa di Don Ricardo?

Sei sorelle, anticipazioni puntata 26 luglio: Salvador indaga sulla talpa di Don Ricardo

Le anticipazioni della puntata di Sei sorelle del 26 luglio svelano che Salvador ha passato molto tempo nel cercare di capire chi fosse la persona che continuava a spifferare i segreti delle Silva a Don Ricardo. Indagando, il Montaner ha scoperto che la talpa potrebbe essere più vicina alle sorelle di quanto lui si aspettava… E se fosse proprio l’ingombrante e pettegola zia Adolfina a raccontare i problemi nella fabbrica delle Silva? Ad alimentare i suoi sospetti ci sono i tentativi della donna di riappacificare le nipoti proprio con Don Ricardo.

Terra amara/ Anticipazioni 26 luglio: Demir e Sait, un piano contro Yilmaz...

Intanto, dopo aver appreso dell’aggressione di Celia da parte di Joaquin, Miguel è costretto a discutere fortemente con il cugino per difendere la ragazza. Nel frattempo, il pianista dell’Ambigù muore improvvisamente, e per la Bella Margherita deve esserci un periodo di pausa forzata. Francisca non è molto contenta, proprio ora che pareva aver trovato la sua strada…

Una vita/ Anticipazioni 26 luglio: Felipe, retromarcia su Dori: cosa gli nasconde?

Sei sorelle, dove eravamo rimasti: Celia aggredita da Joaquin

Nelle precedenti puntate di Sei sorelle, nel tentativo di mettere fine alla loro relazione, Celia viene brutalmente aggredita da Joaquin che non accetta la fine della loro relazione. Francisca lo viene a sapere e cerca di convincere la sorella a denunciarlo, ma la giovane è restia a farlo e teme ulteriori ripercussioni, ancora scossa dal suo incidente.

Don Luis è innamorato di Francisca e l’ultima volta che si sono visti ha detto alla sua allieva che non le avrebbe dato più lezioni di canto. Il maestro però decide di andare all’Ambigù a sentire cantare la Bella Margherita, sapendo che si tratta proprio di lei e ne resta affascinato… Elisa continua ad insistere con Salvador ed è in ansia per il debutto in società. Il Montaner, però, non sembra essere interessato alle lusinghe della più piccola delle Silva.

Beautiful/ Anticipazioni 26 luglio: Hope spinge Liam a confessare tutto, e Bill...

© RIPRODUZIONE RISERVATA