Sei sorelle/ Anticipazioni 26 maggio: Doña Dolores esclude Francisca dalla festa!

Sei sorelle, anticipazioni puntata 26 maggio su Rai 1

Le anticipazioni della puntata di Sei sorelle del 26 maggio svelano che dopo essere stato dimesso dall’ospedale, Salvador continua la sua guarigione rimanendo a casa delle Silva. In questa circostanza, il Montaner ne approfitta per cercare di flirtare con Diana. Per la maggiore delle Silva è una situazione difficile, dato che il bel giovane ha subito un’amnesia e non ricorda assolutamente nulla di quello che è accaduto nei mesi prima. Né del furto in fabbrica, dove aveva rubato dei soldi per pagarsi i debiti, né del fatto che era stato licenziato proprio da Diana, dopo aver scoperto quello che aveva fatto. Intanto Francisca si è trasferita a casa dei proprietari dell’Ambigú, dove vi trascorre la prima notte, con gran sgomento da parte di Don Luis.

Sei sorelle, anticipazioni di oggi 26 maggio

Le altre anticipazioni di Sei sorelle, in onda oggi, ci rivelano inoltre che Blanca informa le sorelle che Doña Dolores vuole celebrare una festa alla quale Francisca non sarà invitata, in segno di rifiuto sociale per il suo comportamento scorretto tenuto a teatro. Per quell’evento, Doña Dolores prevede di fare anche la presentazione ufficiale di Marina, la fidanzata di Cristobal, che finalmente viene accettata anche da Blanca. Nel frattempo, Merceditas cerca di convincere Rosalía ad accogliere suo cugino Raimundo in casa sua, che è scappato dal paese in quanto richiamato alle armi.

Invece, Adela confessa a Diana di aver rivelato a Mauro i loro problemi di denaro. Infine, Celia e Petra continuano a cercare l’attuale ubicazione di Josefa, la madre di Petra. In questa circostanza, quest’ultima chiede aiuto all’amica affinché le possa leggere le lettere di sua madre. Indagando più a fondo alla vicenda, Petra chiede a suo padre il motivo dell’abbandono.

Sei sorelle, dove eravamo rimasti

Nelle puntate precedenti della soap opera Sei sorelle (Seis hermanas, il titolo originale), Salvador si risveglia dal coma dopo l’aggressione subita, ma ha un’amnesia: non ricorda cosa gli è successo nei sei mesi precedenti, ed è convinto che i suoi genitori defunti siano ancora vivi. Adela e Mauro rafforzano l’intesa e progettano di andare a vivere insieme dopo il matrimonio. La Silva poi confessa di avere problemi economici e che le Silva sono in bancarotta.

Blanca scopre che Cristobal si vede con qualcuno: è una certa Marina, ma il dottore non ha intenzione di svelare alcun dettaglio. Né a lei né tantomeno a sua madre. Petra e Miguel continuano a litigare tra loro, e Celia si illude di avere una chance con la sua amica. I due poi decidono di rompere il loro rapporto e di conseguenza il matrimonio non avverrà. Francisca torna all’Ambigù, dove viene arrestato il vero autore del furto: è La Cachetera.











