Sei sorelle/ Anticipazioni 28 giugno: problemi di cuore per Blanca e Adela

Sei sorelle, anticipazioni 28 giugno: Blanca e Adela hanno problemi di cuore

Le anticipazioni di Sei sorelle del 28 giugno 2022 svelano che Francisca è sempre ancora più divisa tra Louis, che le ha dichiarato il suo amore, e da Gabriel, da cui è attratta, gentile e attento alle sue esigenze. A complicarle l’esistenza è l’arrivo inaspettato dell’amica Lucia che le tempesta di domande sulle sue lezioni di canto, chiedendole perché abbia abbandonato tutto. Francisca dovrà evitare di parlarle dei problemi della sua famiglia.

Adela e Blanca hanno problemi di cuore. Adela non sa come comportarsi con German da quando lui le ha rivelato i suoi sentimenti, perché il suo negozio è legato alla Tessuti Silva e lei sta cercando di tenersi lontano. Blanca, invece, non può vedere Cristobal per non alimentare pettegolezzi, ma in realtà Rodolfo vuole tenerla lontana perché teme che Cristobal possa rivelarle il suo tradimento con Victoria. Elisa ha un appuntamento con Salvador, ma Diana non permetterà alla sorella minore di incontrarsi da sola con il Montanair e all’invito a cena si presenterà anche lei. Anche Celia si sentirà coinvolta da strani e forti sentimenti che finora non aveva mai provato.

Sei sorelle/ Anticipazioni 27 giugno: Francisca divisa tra Gabriel e don Louis

Sei sorelle, dove eravamo rimasti: la tresca di Rodolfo con Victoria

Nelle precedenti puntate di Sei sorelle, Rodolfo continua a vedersi di nascosto con Victoria, mentre Cristobal si arrabbia con lui perché trova ingiusto il suo comportamento nei confronti di Blanca. Francisca si trova tra due fuochi: da una parte c’è don Louis, l’insegnante che le fa lezione e che è sempre più attratto da lei, dall’altra il giovane Gabriel. La ragazza, però, non perdona a quest’ultimo la scenata di gelosia che gli fa davanti a Louis.

Don Fernando è scomparso e donna Dolores è sospettosa; allora Cristobal si mette in mezzo, dicendo alla madre di lasciar stare le Silva per distrarla. Poi contatta Blanca per metterla al corrente dei sospetti di sua madre. Mentre sono al telefono, Rodolfo irrompe nella stanza chiedendo a Cristobal perché stia parlando con la sua fidanzata.

