Sei sorelle/ Anticipazioni 29 agosto: una sorpresa per Adela, Mauro ritorna e…

Sei sorelle, anticipazioni puntata 29 agosto: Mauro torna dal suo viaggio per Adela

Le anticipazioni della puntata di Sei sorelle del 29 agosto svelano che Mauro rientra in Spagna dopo il viaggio a Londra e sorprende Adela, rivelandole che è ancora intenzionato a sposarla. La Silva, però, non sa come gestire la faccenda dato che la prima rata del prestito a cui ha fatto garante non è stata ancora saldata. I problemi economici affliggono le sorelle, e un matrimonio potrebbe non essere la soluzione migliore proprio in questo periodo.

Un Posto al Sole, cosa succederà a Viola e Susanna?/ Le ipotesi

Intanto, Francisca decide di aiutare Amalia, la nuova cantante dell’Ambigù che l’ha sostituita, offrendole lezioni di canto per migliorare la sua voce. La giovane si è rivelata non proprio all’altezza per le performance richieste dai genitori di Gabriel, e un fiasco all’Ambigù potrebbe rovinare la reputazione de La Bella Margarita.

Una vita/ Anticipazioni 29 agosto: Rodrigo vede Valeria e David baciarsi...

Sei sorelle, anticipazioni puntata 29 agosto: Rodolfo asseconda Blanca!

Le anticipazioni della puntata di Sei sorelle del 29 agosto svelano inoltre che Donna Dolores continua a rappresentare un ostacolo tra lui e la sua felicità con Blanca, quindi Rodolfo decide di prendere una decisione drastica: allontanare sua madre per assecondare i desideri della sua promessa sposa. Ciò crea tensioni tra madre e figlio, ma sarà anche un prezioso compromesso: solo così Rodolfo potrà assicurarsi che Blanca non lo abbandoni dopo il suo tradimento.

Sei sorelle, dove eravamo rimasti: German cerca di convincere Adela a non sposarsi

Nelle precedenti puntata di Sei sorelle, Germán scopre che Adela intende sposare Mauro e cerca di convincerla a riflettere su questa decisione. Secondo lui, la Silva ha preso una decisione avventata, condizionata dai suoi sentimenti. Ma Adela è completamente convinta di aver fatto la scelta giusta. In seguito, Adela scopre che la prima rata del prestito a cui ha fatto da garante ancora non è stata pagata. Celia si prepara per la sua intervista col critico letterario, ma avendo scritto sotto pseudonimo, non può presentarsi. Così chiede a Bernardo di reggerle il gioco e di fingersi il famoso scrittore Roman Caballero per poter parlare con lui.

Beautiful/ Anticipazioni 29 agosto: Eric furioso caccia Quinn di casa, e Carter...

Sofía appoggia fermamente Elisa e pensa che Arturo Villamor sia il candidato perfetto per accompagnarla nel suo debutto in società. Carlitos è contrario a una loro ipotetica relazione, e più tardi spiegherà a Sofia il motivo…











© RIPRODUZIONE RISERVATA