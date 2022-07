Sei sorelle/ Anticipazioni 29 luglio: Diana educa Chelito per Salvador

Sei sorelle, dove eravamo rimasti nella puntata del 28 luglio: il rilascio di Miguel grazie alla testimonianza di Celia

Nella scorsa puntata del 28 luglio di Sei sorelle, Celia si è finalmente convinta a testimoniare a favore di Miguel così da farlo rilasciare. Miguel aveva litigato animatamente con Joaquin, prendendo le difese di Celia, dopo aver appreso della brutale aggressione del cugino alla ragazza, causata dal non accettare la fine della loro relazione. Per questo però è stato trattenuto dalle forze dell’ordine. Contraria alla decisione di Celia è la zia Adolfina che non vuole che la ragazza testimoni a favore di Miguel. Nonostante ciò Celia lo reputa comunque opportuno così, testimoniando, permette il rilascio di Miguel.

Nel frattempo German è infastidito dalla nuova relazione di Blanca, lei sta frequentando Mauro, amico del defunto marito, mascherando le critiche dietro l’etichetta e il “buon comportamento”, è la gelosia a muovere in realtà il comportamento di German. Infine la più giovane della famiglia, Elisa, come un tentativo disperato, cerca di far ingelosire Salvador che, preso da Diana, non la degna di attenzioni. Così elabora un piano: bacia Carlitos nel tentativo di far ingelosire Salvador. Non sa però che Sofía li sta guardando…

Sei sorelle, anticipazione puntata del 29 luglio: Chelito deve diventare una fidanzata perfetta, Donna Dolores tenta di far riappacificare i figli…

Le anticipazioni della puntata di Sei sorelle del 29 luglio, dal titolo “Ricordi dal passato”, svelano che Diana ha un obbiettivo: aiutare Chelito a diventare una fidanzata perfetta per Salvador. Ma perché questo? Le Silva, a esclusione di Elisa, erano state beccate da un’operaia mentre lavoravano di nascosto in fabbrica, la ragazza le minaccia di dire tutto allo zio, Don Ricardo, così le sorelle si trovano a dover scendere a patti.

Lo scotto da pagare è quindi quello di educare alle buone maniere Chelito finché non sarà diventata la donna ideale per Salvador, l’impresa sarà tutto fuorché semplice… Contemporaneamente invece, Donna Dolores, preoccupata per i suoi figli, cerca di fargli riconciliare; Rodolfo e Cristobali infatti sono ancora in lite. Donna Dolores organizza così una cena, alla quale però partecipa anche Victoria…











