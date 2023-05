Sei sorelle/ Anticipazioni 29 maggio: Francisca cambia casa, chi la ospita?

Sei sorelle, anticipazioni puntata 29 maggio su Rai 1

Le anticipazioni della puntata di Sei sorelle del 29 maggio svelano che dopo essere stato dimesso dall’ospedale, Salvador continua la sua convalescenza rimanendo a casa delle Silva. In questa ghiotta circostanza, il Montaner ne approfitta per cercare di flirtare con Diana e recuperare così il loro rapporto. Per la maggiore delle Silva è una situazione difficile, dato che il bel giovane ha subito un’amnesia e non ricorda assolutamente nulla di quello che è accaduto nei mesi prima. Né del furto in fabbrica, dove aveva rubato dei soldi per pagarsi i debiti, né del fatto che era stato licenziato proprio da Diana, dopo aver scoperto quello che aveva fatto. Oltretutto, il Montaner crede che i suoi genitori siano ancora vivi. Una situazione molto complicata da gestire.

Sei sorelle, anticipazioni di oggi 29 maggio

Le altre anticipazioni di Sei sorelle, in onda oggi, ci rivelano inoltre che anche Francisca cambia casa: la cantante decide di abbandonare le Silva e quindi la sua famiglia per trascorrere la sua prima notte dai proprietari dell’Ambigú. Una circostanza che però non piace affatto a Don Luis, poiché non sa cosa aspettarsi. Nel frattempo, Celia continua ad aiutare Petra nelle ricerche di sua madre. Le due amiche si recano a Cuenca dove sperano di trovare indizi a sufficienza che possano condurli dalla donna, per capire che fine abbia fatto. Petra è turbata e continua a chiedersi per quale motivo sua madre l’abbia abbandonata, ma capisce anche che cercare di far parlare suo padre in merito alla vicenda non sarà affatto facile. Per fortuna può contare sulla presenza di Celia.

Sei sorelle, dove eravamo rimasti

Nelle puntate precedenti della soap opera Sei sorelle (Seis hermanas, il titolo originale), Adela e Mauro sognano di poter andare a vivere insieme dopo il matrimonio, ma la Silva deve fare i conti con la dura realtà: la sua famiglia è in bancarotta. Decisa ad essere più onesta possibile con il futuro marito, Adela gli confessa i suoi problemi economici. Salvador si riprende, ma deve passare un periodo di convalescenza a casa delle Silva. Blanca scopre che Cristobal si vede con qualcuno: è una certa Marina, che Donna Dolores vuole ufficialmente presentare in società come la nuova fidanzata del figlio.

Alla festa, tutte le Silva vengono invitate, ad eccezione di Francisca, la cui ultima esibizione all’Ambigù ha sconvolto tutti. La cantante ha infatti rivelato la sua doppia vita, svelando a tutti i presenti che sotto la maschera della Bella Margarita si nasconde proprio lei.











