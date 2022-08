Sei sorelle/ Anticipazioni 3 agosto: Diana esce con Salvador e scopre un segreto…

Sei sorelle, anticipazioni puntata 3 agosto: Diana esce con Salvador, una serata ricca di sorprese…

Le anticipazioni di Sei sorelle del 3 agosto ci dicono che il piano di Diana e Salvador ha avuto successo: Elisa si è allontanata da lui ed è rimasto col cuore spezzato. Tuttavia, dopo aver preso in giro Carlitos baciandolo per fare ingelosire (senza esito positivo) il Montanera, la piccola Silva decide di scusarsi con lui, chiedendogli una seconda occasione. Lui, però, è titubante poiché si era appena chiarito con Sofia ed era disposto a tornare con lei…

Salvador, intanto, chiede a Diana di uscire per festeggiare il successo del piano organizzato. I due si recano all’Ambigù e assistono proprio alla performance della Bella Margarita. La serata non andrà come sperato perché Diana scopre il segreto della cantante misteriosa: dietro la maschera c’è sua sorella Francisca! Infine, Carolina e German discutono nuovamente a causa di Adela, verso cui lui prova ancora dei sentimenti.

Sei sorelle, dove eravamo rimasti: Celia prende una decisione scioccante

Nelle precedenti puntate di Sei sorelle, la cena a casa di Donna Dolores non ha i risultati sperati. Rodolfo e Cristobal litigano di nuovo, lasciando i presenti senza parole. I due fratelli trovano nuovo terreno di scontro, ma gli altri presenti sono ignari del motivo del loro astio. Tutti tranne Victoria, ovviamente, mentre Blanca non sa esattamente come reagire di fronte all’imbarazzante situazione.

Francisca sogna in grande: vuole ancora diventare una famosa cantante lirica, quindi cerca di destreggiarsi tra il lavoro all’Ambigù e il suo grande desiderio. Infine, Celia è sul punto di prendere una drastica decisione dopo aver ricevuto la visita non programmata di una persona. In seguito alla delusione della sua frequentazione con Joaquin e le violenze ricevute, la giovane Silva cercherà di mettere una pietra sopra a tutto (anche ai suoi sentimenti verso Petra, che ha tentato insistentemente di soffocare), prendendo la decisione di ritirarsi in convento.

