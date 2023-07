Sei sorelle/ Anticipazioni 3 luglio 2023: Celia e Adela, conseguenze devastanti per loro

Sei sorelle, anticipazioni puntata 3 luglio 2023 su Rai 1

Le anticipazioni della puntata di Sei sorelle del 3 luglio svelano che Cristóbal viene finalmente rilasciato dalle autorità e Rodolfo decide di andare contro il volere imposto della madre e continuare il suo fidanzamento con Blanca. La Silva è al settimo cielo, ma non sanno ancora in che modo potrebbe reagire Donna Dolores di fronte a questa notizia. Intanto, continuano le insicurezze di Marina che, dopo aver chiesto di assistere Cristóbal come sua infermiera in studio al posto di Blanca, gli domanda un’altra dimostrazione d’amore: andare con lei in Marocco.

Elisa, cacciata di casa da quelle che ormai sono le sue sorellastre, trova consolazione e supporto tra le braccia del padre. Don Ricardo allora le promette che realizzerà per lei una festa di debutto in grande. Poi, la minore delle Silva decide di rompere il suo fidanzamento con Carlitos.

Sei sorelle, anticipazioni di oggi 3 luglio 2023

Le altre anticipazioni di Sei sorelle, in onda oggi, ci rivelano inoltre che Adela e Celia decidono di compiere dei gesti estremi pur di risolvere i propri problemi, senza però pensare alle gravi conseguenze a cui andranno incontro. La maggiore delle Silva si assume tutte le responsabilità per la falsificazione del certificato di morte del padre, e in questo modo Cristobal viene scagionato, ma per lei si aprono le porte del carcere. Celia compie l’insano gesto di chiudersi in bagno nel tentativo di togliersi la vita: dato che le sue sorelle non riescono a capirla e la considerano “malata”, la Silva pensa di chiudere la questione con questo estremo gesto.

Fortunatamente il suo tentativo non va mai in porto perché Rosalia interviene appena in tempo per evitare il peggio. Le sorelle, rimaste sole si prendono cura di Celia, e concordano sul fatto che la ragazza debba consultare un medico specialista affinché la aiuti col suo “problema”…

Sei sorelle, dove eravamo rimasti

Nelle puntate precedenti della soap opera Sei sorelle (Seis hermanas, il titolo originale), tramite lettura del testamento, Elisa scopre di essere la figlia di Don Ricardo, un fatto che cambia notevolmente il suo rapporto con le sorelle. Difatti la piccola Silva decide di schierarsi col suo vero padre, e finisce per tradire Diana e le altre; Elisa infatti fa la spia e Cristobal viene arrestato per aver occultato la morte di Don Fernando. Dopo quanto avvenuto, le sorelle cacciano Elisa di casa, mentre Donna Dolores non esita a rompere il fidanzamento tra Blanca e Rodolfo, ma quest’ultimo è deciso a voler portare avanti l’organizzazione del matrimonio.

Adela e German continuano a vedersi segretamente, e ciò turba Carolina, che si illude di poter riconquistare il marito. Infine, Celia non capisce quali sono i suoi sentimenti verso Petra.











