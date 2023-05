Sei sorelle/ Anticipazioni 31 maggio: la Tessuti Silva chiude, le sorelle hanno un’unica opzione…

Sei sorelle, anticipazioni puntata 31 maggio su Rai 1

Le anticipazioni della puntata di Sei sorelle del 31 maggio svelano che la Tessuti Silva chiude ufficialmente, dato che non c’è più nulla da fare. L’unica opzione che le sorelle hanno per garantire il futuro della famiglia è quello di vendere la fabbrica a Don Ricardo. Una soluzione drastica, forse antipatica, che non piace a nessuna delle Silva. Di fronte a tali dubbi, le sei sorelle decidono che la cosa migliore da fare è metterla ai voti: solo in questo modo potranno sapere in che modo agire. Vendere a Don Ricardo è l’unica cosa da fare. Cosa decideranno le Silva?

Adela e Germán continuano a vedersi di nascosto: resistere alla tentazione è davvero impossibile. I due amanti approfittano quindi dell’assenza di Carolina per lasciarsi andare. Tuttavia c’è qualcosa che preoccupa Adela: l’ombra della vendita della fabbrica di famiglia turba molto la sorella.

Sei sorelle, anticipazioni di oggi 31 maggio

Le altre anticipazioni di Sei sorelle, in onda oggi, ci rivelano inoltre che Salvador si riprende del tutto e finisce per apprendere anche qualcosa di troppo. Il Montaner infatti pare recuperare gran parte di memoria e scopre quindi tutta la verità sul suo passato. Adirato, il giovane rimprovera Diana di avergli mentito; quindi decide di abbandonare la casa delle Silva, dove aveva passato la convalescenza, e di chiudere definitivamente con lei.

Un’altra coppia prende le distanze: Gabriel e Francisca smettono di parlare tra loro. Il fattore scatenante il loro allontanamento è la rivelazione di lei su Don Luis, il quale le ha chiesto perdono. Il giovane ritiene che la sua amata gli preferisca il ​​musicista, ed è stanco di passare sempre in secondo piano. Infine, un sorprendente telegramma farà prendere una svolta inaspettata alla vita della famiglia Loygorri. Di cosa si tratterà? Quale sarà il contenuto così scioccante da provocare una reazione a Donna Dolores e il resto dei suoi parenti?

Sei sorelle, dove eravamo rimasti

Nelle puntate precedenti della soap opera Sei sorelle (Seis hermanas, il titolo originale), Adela si lascia andare con German, ma ha dei sensi di colpa nei confronti di Mauro. Salvador si riprende, ma deve passare un periodo di convalescenza a casa delle Silva, dove ne approfitta per flirtare con Diana. Quest’ultima ha però altri problemi perché la Tessuti Silva rischia la chiusura. Blanca, dopo l’indifferenza iniziale, comincia a legare con Marina. La madre di Petra si presenta inaspettatamente; Celia avverte l’amica che Josefa è in città.

Francisca, dopo aver rivelato a tutti di essere La Bella Margarita, decide di cambiare casa e lasciare le sue sorelle: verrà ospitata dai proprietari dell’Ambiù, una situazione che però mette don Luis in uno stato di agitazione.











