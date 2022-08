Sei sorelle/ Anticipazioni 4 agosto: Diana incoraggia Francisca, le Silva nei guai…

Sei sorelle, anticipazioni puntata 4 agosto: Diana incoraggia Francesca a non rinunciare al suo sogno

Le anticipazioni di Sei sorelle del 4 agosto ci dicono che la situazione tra Rodolfo e Cristobal ha raggiunto il limite. Neanche la cena organizzata da Donna Dolores ha riportato la pace tra i due fratelli. Esasperata, l’ignara Blanca chiede l’aiuto di Victoria per farli riappacificare, non sapendo che è proprio lei l’oggetto delle tante discussioni tra Rodolfo e Cristobal.

Alla Tessuti Silva arriva una nuova commessa importante che ha messo in difficoltà gli operai, i quali ora si trovano a dover raddoppiare il lavoro per poter completare un ordine. Petra e Miguel intervengono, ma alcune loro dichiarazioni rischiano di fermare tutto. Intanto, Adela non si sente a suo agio con le continue pressioni di Mauro, che la corteggia ma in modo troppo esplicito. Diana, dopo aver scoperto che Francisca è la Bella Margarita, la incoraggia a non rinunciare al suo sogno di diventare cantante di successo.

Sei sorelle, dove eravamo rimasti: Diana scopre il segreto di Francisca!

Nelle precedenti puntate di Sei sorelle, il piano di Diana e Salvador ha avuto successo: Elisa si è allontanata da lui ed è rimasto col cuore spezzato. Tuttavia, dopo aver preso in giro Carlitos baciandolo per fare ingelosire (senza esito positivo) il Montanera, la piccola Silva decide di scusarsi con lui, chiedendogli una seconda occasione. Lui, però, è titubante poiché si era appena chiarito con Sofia ed era disposto a tornare con lei…

Salvador, intanto, chiede a Diana di uscire per festeggiare il successo del piano organizzato. I due si recano all’Ambigù e assistono proprio alla performance della Bella Margarita. La serata non andrà come sperato perché Diana scopre il segreto della cantante misteriosa: dietro la maschera c’è sua sorella Francisca! Infine, Carolina e German discutono nuovamente a causa di Adela, verso cui lui prova ancora dei sentimenti.

