Sei sorelle/ Anticipazioni 4 luglio: Cristóbal, un annuncio che sconvolge tutti…

Sei sorelle, anticipazioni puntata 4 luglio 2023 su Rai 1

Le anticipazioni della puntata di Sei sorelle del 4 luglio svelano che per le Silva è un periodo molto difficile. Dopo l’arresto di Adela, qualcosa di peggio le attende: Celia ha preso una tragica decisione che metterà fine a tutti i suoi problemi. Solo il pronto intervento di Rosalía riesce a impedire che le azioni disperate di Celia abbiano una triste fine. La ragazza aveva infatti deciso di togliersi la vita! Fortunatamente è stata salvata prima che potesse compiere davvero quell’insano gesto.

Ora la giovane Silva sta riposando, ma non appena si sveglia, le sorelle decidono che devono intervenire immediatamente per impedire che commetta di nuovo un simile atto. L’unica soluzione è quella di assumere un medico specialista che possa aiutarla a capire le sue forti emozioni. Ma Celia sarà del tutto d’accordo?

Sei sorelle, anticipazioni di oggi 4 luglio 2023

Le altre anticipazioni di Sei sorelle, in onda oggi, ci rivelano inoltre che Adela è rinchiusa in prigione, dove riceve la visita di uno sconcertato Germán. Diana chiede a Bernardo di occuparsi della difesa della sorella, compito che non sarà facile quando scoprirà che il giudice ha fissato una cauzione troppo alta per Adela, che le Silva non possono pagare. Nel frattempo, Rodolfo chiede a Blanca un grande favore: chiedere perdono a Donna Dolores. Lui è disposto ad andare anche contro sua madre pur di riprendere il fidanzamento con lei. Intanto, la richiesta di Rodolfo arriva proprio nel momento meno opportuno poiché Cristóbal annuncia alla famiglia che andrà in Marocco con Marina come medico volontario dell’esercito…

Elisa, ignara di tutto ciò che accade alle sue ormai sorellastre, prepara il suo debutto e cerca di recuperare l’amicizia di Sofía. Infine, Salvador e Don Ricardo progettano di occuparsi di un nuovo carico di oppio, che nasconderanno nelle strutture della Tessuti Silva.

Sei sorelle, dove eravamo rimasti

Nelle puntate precedenti della soap opera Sei sorelle (Seis hermanas, il titolo originale), Elisa scopre di essere la figlia di Don Ricardo, e non esita un secondo a schierarsi dalla sua parte; tradisce le sorellastre svelando che Cristobal ha mentito sulla morte di Don Fernando. Ciò comporta il suo immediato arresto. Donna Dolores rompe il fidanzamento tra Blanca e Rodolfo. Adela si prende la responsabilità di tutto e si sacrifica per le sorelle, addossandosi tutta la colpa e in questo scarcerando il medico da ogni accusa. Celia vuole togliersi la vita dopo il rifiuto di Petra. Ma non solo: tutti in città parlano della sua “malattia”, e ciò la sta facendo molto soffrire. Marina è insicura sulla sua relazione con Cristobal, quindi gli propone di seguirla in Marocco.

