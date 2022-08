Sei sorelle/ Anticipazioni 5 agosto: Elisa tradisce le Silva, l’aiuto di Don Ricardo

Sei sorelle, anticipazioni puntata 5 agosto: Elisa agisce alle spalle delle sorelle…

Le anticipazioni di Sei sorelle del 5 agosto ci dicono che Elisa è stanca di essere messa da parte dalle sorelle. Il suo scopo rimane quello di debuttare in società, e la sua famiglia non la sta appoggiando. Dopo la delusione per Salvador, la piccola di casa arriverà ad allearsi col loro peggior nemico pur di riuscire nel suo intento. Elisa quindi cerca l’aiuto dello zio Ricardo senza dire nulla alle sorelle per velocizzare il suo debutto in società.

Terra amara/ Anticipazioni 5 agosto: Yilmaz e Demir, resa dei conti in un incendio...

Altrove, Adela attende la lettura del testamento dei suoceri ed è molto in ansia per questa situazione. Le anticipazioni ci svelano inoltre che Blanca riceverà una notizia che la sconvolgerà, mentre Francisca si troverà ad avere il cuore diviso a metà: da un lato c’è Gabriel, che la corteggia e con il suo invito alla festa di anniversario dell’Ambigù ha reso chiare le sue intenzioni; dall’altro c’è Don Luis che desidera portarla all’Opera per uno spettacolo teatrale. Per lei, che desidera diventare cantante, è un’occasione da non perdere…

Un posto al sole/ Anticipazioni 5 agosto: Lara parte, Roberto ignaro dell'accordo...

Sei sorelle, dove eravamo rimasti: Diana incoraggia Francisca a non mollare il suo sogno

Nelle precedenti puntate di Sei sorelle, la situazione tra Rodolfo e Cristobal ha raggiunto il limite. Neanche la cena organizzata da Donna Dolores ha riportato la pace tra i due fratelli. Esasperata, Blanca chiede l’aiuto di Victoria per farli riappacificare, ignorando che è proprio lei l’oggetto delle tante discussioni tra Rodolfo e Cristobal.

Intanto, alla Tessuti Silva arriva una commessa importante che ha messo in difficoltà gli operai, i quali ora si trovano a dover raddoppiare il lavoro per poter completare un ordine. Petra e Miguel intervengono, ma alcune loro dichiarazioni rischiano di fermare tutto, mettendo la fabbrica in crisi. Intanto, Adela non si sente a suo agio con Mauro, che la corteggia in modo troppo esplicito. Diana, dopo aver scoperto che Francisca è la Bella Margarita, la incoraggia a non rinunciare al suo sogno di diventare cantante di successo.

Beautiful/ Anticipazioni 5 agosto: Bill e Liam arrestati, Baker sospetta che...

© RIPRODUZIONE RISERVATA