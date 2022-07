Sei sorelle/ Anticipazioni 5 luglio: chi è l’ammiratore segreto di Adela?

Sei sorelle, anticipazioni puntata 5 luglio: Adela corteggiata da un ammiratore segreto, chi è?

Le anticipazioni della puntata di Sei sorelle, in onda oggi 5 luglio, rivelano che Adela continua a ricevere mazzi di fiori da un misterioso ammiratore. La giovane ne resta lusingata, anche se continua a chiedersi chi potrebbe essere il suo corteggiatore…

Nel frattempo, il piano di Petra prende forma: desidera che Celia incontri il cugino di Miguel, Joaquin, sperando che tra i due possa nascere qualcosa. L’incontro avviene, e Celia ha un’impressione molto positiva di Joaquin. Rodolfo continua a stare con Blanca e allo stesso tempo intrattiene una relazione clandestina con Victoria. E mentre la madre di lui, donna Dolores, prosegue nei preparativi per le nozze, Victoria è stanca e mette Rodolfo di fronte a un ultimatum: lasciare Blanca o perdere lei. Cosa scegliere di fare?

Sei sorelle, dove eravamo rimasti: situazione complicata per Rodolfo, tra Blanca e Victoria

Nelle precedenti puntate di Sei sorelle, Rodolfo è intenzionato a tenere il piede in due scarpe. Seppur fidanzato ufficialmente con Blanca, non esita a frequentare Victoria di nascosto. Quest’ultima, però, non ci sta, e pretende che il suo amante prenda una decisione al più presto. Richiesta più facile a dirsi che a farsi, soprattutto perché Blanca non sa assolutamente nulla della loro relazione, e per di più Victoria le ha chiesto di diventare amiche.

Adela continua ad essere corteggiata da un ammiratore segreto, e crede si tratti di German. Intanto, la salute di Rosalia peggiora e per poterla curare, Cristobal deve infrangere l’ordine impostogli dal fratello Rodolfo di tenersi lontano dalla casa delle Silva. Petra organizza un’uscita tra Celia e suo cugino di Miguel, Joaquin: è infatti convinta che tra i due possa esserci una relazione, o almeno un qualche rapporto di amicizia. Celia sarà d’accordo? Petra prosegue nel suo piano…

