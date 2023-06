Sei sorelle/ Anticipazioni 6 giugno 2023: Adela deve lasciare German! Dure parole di Rosalia…

Sei sorelle, anticipazioni puntata 6 giugno su Rai 1

Le anticipazioni della puntata di Sei sorelle del 6 giugno svelano che Rosalía fa visita a Germán perché non ne può più della sua continua frequentazione con Adela. Per giunta di nascosto. Quindi la donna lo affronta faccia a faccia per chiarirgli sottilmente che la cosa migliore che può fare, per il bene di tutti, è allontanarsi dalla Silva. Allo stesso modo, Rosalía, con dure parole, affronta la stessa questione con Adela, la quale promette di interrompere la relazione una volta per tutte. Quale decisione prenderà la Silva? Riuscirà a far chiarezza nel suo cuore e prendere la giusta decisione?

Terra amara/ Anticipazioni 6 giugno 2023: Naciye e Saniye alleate a sorpresa contro Hatip

Sei sorelle, anticipazioni di oggi 6 giugno

Le altre anticipazioni di Sei sorelle, in onda oggi, ci rivelano inoltre che ci sono grosse tensioni all’interno dell’Ambigú. Antonia urla continuamente a Francisca, obbligandola a tornarsene a casa sua. La donna ha seguito alla lettera il consiglio di Rosalía di convincere la cantante a lasciare la loro abitazione per tornare dalla sua famiglia. Francisca, però, non sembra voler sentire ragioni da nessuno. Ci prova anche Don Luis a convincerla, facendo capire alla sua amata che la vita all’Ambigú non fa per lei. Francisca sarà irremovibile oppure sceglierà la cosa giusta da fare?

Beautiful/ Anticipazioni 6 giugno: Li vieta a Sheila di vedere Finn un'ultima volta

Nel frattempo, Sofía mette in guardia Carlitos: Elisa non è quella dolce ragazza come vuole far credere. La minore delle Silva è una manipolatrice che non lo ama, e vuole stare con lui e sposarlo solo per appropriarsi della sua eredità. Il ragazzo non vuole ascoltare le accuse, quindi difende a spada tratta Elisa, ma le parole di Sofía finiscono per avere un certo effetto su di lui, che potrebbero indurlo a prendere una dura decisione nei confronti della sua giovane futura sposa…

Sei sorelle, dove eravamo rimasti

Nelle puntate precedenti della soap opera Sei sorelle (Seis hermanas, il titolo originale), Adela si lascia andare con German, ma ha dei sensi di colpa. Blanca, dopo l’indifferenza iniziale, comincia a legare con Marina. La madre di Petra si presenta inaspettatamente; Celia avverte l’amica che Josefa è in città. Gabriel e Francisca smettono di parlare tra loro a causa di Don Luis, che si mette in mezzo. La Tessuti Silva chiude i battenti, e le sorelle si riuniscono per cercare di capire come salvare l’attività di famiglia.

Un posto al sole/ Anticipazioni 5 giugno: Giulia chiude al suo passato con Luca?

L’unica opzione è quella di venderla a Don Ricardo, che, dopo aver ottenuto il consenso delle Silva, diventa il nuovo proprietario e impone le sue condizioni ai lavoratori. Rodolfo vuole partire per il fronte in Marocco, ma Donna Dolores è contraria, quindi convince Blanca a parlargli nella speranza che vi possa rinunciare. Elisa annuncia le sue imminenti nozze con Carlitos.











© RIPRODUZIONE RISERVATA