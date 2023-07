Sei sorelle/ Anticipazioni 6 luglio 2023: Elisa senza pietà con Diana e le altre Silva

Sei sorelle, anticipazioni puntata 6 luglio 2023 su Rai 1

Le anticipazioni della puntata di Sei sorelle del 6 luglio svelano che Adela potrebbe avere un’unica possibilità per uscire di prigione, ma si tratterebbe di cedere al ricatto di Don Ricardo. Suo zio, infatti, l’ha messa di fronte a una scelta minata: o gli cede la sua parte di quote della fabbrica, oppure resterà dietro le sbarre ancora per molto tempo. La maggiore delle Silva si è opposta con tutte le sue forze e lo ha fatto, sottolinea, per una questione di principio. Adela, in maniera molto saggia, incoraggia anche Blanca ad essere onesta con Cristóbal riguardo ai suoi sentimenti, e di farlo prima che parta per la guerra.

Dopo aver fatto reintegrare Benjamín in fabbrica, Miguel chiede a Petra di ricominciare il loro fidanzamento. La risposta che gli dà la ragazza, però, suscita l’aggressività del giovane, che si troverà a dover fermare Bernardo. Altrettanto meschini sono i propositi di Elisa nell’annunciare a Diana chi sarà il suo compagno durante la serata del suo debutto. Dopo essere stata accolta a braccia aperte da Don Ricardo, e aver iniziato una vita insieme a lui che è il suo vero padre, Elisa non ha fatto altro che vantarsene con le sue sorelle, in particolare con Diana. E tanto sarà lo stupore di quest’ultima quando apprenderà che Salvador è l’accompagnato della sorellastra.

Sei sorelle, anticipazioni di oggi 6 luglio 2023

Le altre anticipazioni di Sei sorelle, in onda oggi, ci rivelano inoltre che né Diana né Rosalía capiscono il motivo di questo cambiamento radicale nel comportamento di Elisa, un tempo coccolata dalla famiglia Silva. Infine, Francisca sostiene finalmente le prove per “Le nozze di Figaro”. Don Luis è convinto che la sua allieva otterrà il ruolo. Tuttavia, non tutto è una buona notizia per Francisca, che è ancora una volta messa in tensione da un violento ammiratore che tenta di aggredirla…

Sei sorelle, dove eravamo rimasti

Nelle puntate precedenti della soap opera Sei sorelle (Seis hermanas, il titolo originale), Elisa scopre di essere la figlia di Don Ricardo, e non esita un secondo a schierarsi dalla sua parte; tradisce le sorellastre svelando che Cristobal ha mentito sulla morte di Don Fernando. Ciò comporta il suo immediato arresto. Donna Dolores rompe il fidanzamento tra Blanca e Rodolfo. Adela si prende la responsabilità di tutto e si sacrifica per le sorelle, addossandosi tutta la colpa e in questo scarcerando il medico da ogni accusa.

Rosalia interviene appena in tempo per evitare una tragedia: Celia voleva togliersi la vita perché tutti in città parlano della sua “malattia”, e ciò la sta facendo molto soffrire. Le sorelle decidono quindi di assumere un medico specialista. Marina e Cristobal annunciano la loro partenza per il Marocco, mentre Blanca si prepara ad affrontare il suo più grande incubo: Donna Dolores. In carcere, Adela viene umiliata da una sua compagna di cella, mentre Diana è in difficoltà nel trovare soldi che possano scagionare la sorella.











