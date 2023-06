Sei sorelle/ Anticipazioni 7 giugno 2023: le Silva annunciano la morte del loro padre

Sei sorelle, anticipazioni puntata 7 giugno 2023 su Rai 1

Le anticipazioni della puntata di Sei sorelle del 7 giugno svelano che archiviata la scioccante sorpresa di Francisca alla festa dei Loygorri, le Silva devono riunirsi per prendere un’importante decisione che riguarda la morte del padre. Leggendo il giornale, le sei sorelle scoprono di aver trovare la soluzione che cercavano per porre fine a tanti mesi di bugie. C’è un solo modo per annunciare finalmente la morte del loro padre senza destare sospetti. Di cosa si tratterà? Il piano funzionerà a dovere?

Dopo aver passato la notte insieme, Adela è sempre più convinta dell’amore che prova per Germán. Il rapporto tra i due si rafforza, tant’è che lui si decide a chiederle di sposarlo, spinto dall’impeto. La Silva viene colta di sorpresa, ma non si tira indietro, quindi accetta la sua proposta senza pensarci un secondo! Tuttavia la loro felicità rischia di essere messa a dura prova quando accade un imprevisto. Un evento inatteso che sconvolge i piani futuri dei due innamorati.

Sei sorelle, anticipazioni di oggi 7 giugno 2023

Le altre anticipazioni di Sei sorelle, in onda oggi, ci rivelano inoltre che Rodolfo è intenzionato ad arruolarsi al fronte in Marocco, ma sua madre ha continuato ad agire alle sue spalle, anche coinvolgendo Blanca nei suoi piani, e impedendogli di partire. E quando lui lo viene a sapere, va su tutte le furie: perché ha cercato di mettersi in mezzo? Dopotutto spettava a lui decidere! A sorprendere sarà però il vecchio Loygorri, la cui reazione lascerà senza parole Doña Dolores.

Nel frattempo, le sorelle raccolgono tutto il loro coraggio e fanno un annuncio pubblico in cui dichiarano che il loro amato padre è deceduto. Ora bisogna organizzare il funerale di Don Fernando Silva. Nel mentre dei preparativi, le Silva restano di stucco quando qualcuno bussa alla loro porta e ricevono una visita inaspettata…

Sei sorelle, dove eravamo rimasti

Nelle puntate precedenti della soap opera Sei sorelle (Seis hermanas, il titolo originale), Adela e German sono sempre più uniti, ma Rosalia intima ai due di troncare la loro relazione e di pensare al bene di tutti. Blanca, dopo l’indifferenza iniziale, comincia a legare con Marina. La madre di Petra si presenta inaspettatamente; Celia avverte l’amica che Josefa è in città. Francisca vive insieme ai proprietari dell’Ambigù, ma la situazione non piace affatto a Don Luis. Don Ricardo diventa il nuovo proprietario della Tessuti Silva, mentre le sorelle cercano un modo per annunciare pubblicamente la morte del loro padre.

Rodolfo vuole partire per il fronte in Marocco, ma Donna Dolores è contraria, quindi convince Blanca a parlargli nella speranza che vi possa rinunciare. Elisa annuncia le sue imminenti nozze con Carlitos, ma Sofia non crede che la giovane Silva sia innamorata veramente.











