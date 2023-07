Sei sorelle/ Anticipazioni 7 luglio 2023: Celia inizia la terapia e soffre molto…

Sei sorelle, anticipazioni puntata 7 luglio 2023 su Rai 1

Le anticipazioni della puntata di Sei sorelle del 7 luglio svelano che convinta che questo sia l’unico modo per porre fine ai suoi problemi, Celia inizia una terapia crudele e abominevole con il dottor Uribe. Soffre molto per i metodi poco ortodossi utilizzati da questa “nuova” medicina, ma non riesce a dire nulla alle sorelle per non impensierirle. La giovane Silva spera con tutte le sue forze di poter guarire almeno le ferite del suo cuore, ma sarà un’impresa davvero ardua. Il cuore di Blanca soffre in modo simile, incapace ancora una volta di chiedere a Cristóbal di restare con lei e non andare in guerra.

Diana è doppiamente umiliata, sia da Miguel, stufo di Petra, sia da Salvador, che riceve le congratulazioni da Don Ricardo per aver acconsentito di accompagnare Elisa alla sua grandiosa festa di debutto. La Silva non si aspettava un simile affronto dalla sorellastra, e ora ne ha davvero abbastanza. Intanto, Don Ricardo, a sua volta, minaccia Rosalía per non aver acconsentito ai capricci di Elisa, che si comporta in modo tirannico con i camerieri di servizio durante i preparativi per il suo debutto in società.

Le altre anticipazioni di Sei sorelle, in onda oggi, ci rivelano inoltre che Germán fa visita ad Adela in carcere e le promette che presto staranno insieme, ma ciò potrà avvenire non appena otterrà l’annullamento del matrimonio. Tuttavia, con sorpresa di Germán, Carolina si presenta con la polizia nell’albergo in cui si trova e gli strappa il bambino, tenendolo con sé. Inoltre la giovane è molto determinata a fargliela pagare al marito, denunciandolo per abbandono del tetto coniugale! Ma questo non sarà l’unico imprevisto. Marianela, la vera madre del bambino, apparirà nella “Villa de Paris” con intenzioni per nulla buone…

Nelle puntate precedenti della soap opera Sei sorelle (Seis hermanas, il titolo originale), Rosalia interviene appena in tempo per evitare una tragedia: Celia voleva togliersi la vita perché tutti in città parlano della sua “malattia”, e ciò la sta facendo molto soffrire. Le sorelle decidono quindi di assumere un medico specialista. Marina e Cristobal annunciano la loro partenza per il Marocco, mentre Blanca si rende conto di dover far chiarezza con i suoi sentimenti e confessare a Cristobal ciò che davvero prova. Adela viene umiliata da una sua compagna di cella, mentre Diana è in difficoltà nel trovare soldi che possano scagionare la sorella.

Don Ricardo propone la soluzione: cedere la parte delle quote di Adela, ma quest’ultima rifiuta pur di acconsentire al ricatto del temibile zio. Diana è inoltre sconvolta quando apprende che Elisa si fa beffe di lei, invitando Salvador ad essere il suo accompagnatore per il suo debutto.











