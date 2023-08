Sei sorelle/ Anticipazioni 8 agosto 2023: Salvador recupera la memoria ma…

Sei sorelle, anticipazioni puntata 8 agosto 2023 su Rai 1

Le anticipazioni della puntata di Sei sorelle del 8 agosto svelano che Salvador finalmente ricorda tutto, e confessa a Bernardo di aver già recuperato la memoria, ma decide di nasconderla a tutti gli altri, fingendo di avere ancora un’amnesia e potendo così smascherare il traffico d’oppio di Don Ricardo. L’amico poi incoraggia il Montaner a parlare con Diana della sua ritrovata memoria, ma lui non fa in tempo poiché Alonso viene a prenderla all’uscita dalla fabbrica in moto; e la Silva è raggiante.

Un’altra confessione è quella che Blanca fa ad Adela, quando le racconta di come sia finita per cedere alle insiste sessuali di Rodolfo, ma le cose non sono andate come si aspettava. La maggiore delle Silva cerca di far dimenticare a sua sorella questa disastrosa esperienza.

Sei sorelle, anticipazioni di oggi 8 agosto 2023

Le altre anticipazioni di Sei sorelle, in onda oggi, ci rivelano inoltre che doloroso è anche l’incontro tra Celia e Petra in fabbrica. Le due ormai ex amiche si ritrovano a dover lavorare fianco a fianco, e per la Silva non è di buon auspicio. Di fronte a un rifiuto di Petra, Celia la affronta e la incolpa per il modo ingiusto in cui l’ha trattata negli ultimi giorni. Per questo motivo è consapevole che le cose tra loro non potranno più tornare com’era un tempo: è la fine di un’amicizia? Intenso è anche il nuovo incontro tra Gabriel e Francisca, che discutono sull’intenzione della Silva di continuare a cantare al Teatro Real, cosa che lui non approva.

Invece, Carolina ricorre al vittimismo per impedire a Germán di incontrare Adela. Nel frattempo, Merceditas e Rosalía assistono all’esibizione di Raimundo all’Ambigú, con un risultato inaspettato che colpisce quest’ultima. Infine, Blanca chiede a Francisca di non dire a nessuno che è tornata a casa.

Sei sorelle, dove eravamo rimasti

Nelle puntate precedenti della soap opera Sei sorelle (Seis hermanas, il titolo originale), Salvador è geloso del rapporto tra Diana e Alonso e finisce per arrivare alle mani con quest’ultimo; la Silva è consapevole di dover dire addio al Montaner, dopo aver recuperato la spilla che lui gli regalò tempo prima. Elisa trova in Donna Dolores un’alleata; entrambe mirano a riconquistare il loro status sociale, e potranno farlo solo restando unite. Celia e Aurora continuano ad avvicinarsi. Francisca, seguendo il consiglio di Celia, capisce di non voler rinunciare a Gabriel e pertanto è pronta a riconquistarlo. La scomparsa del piccolo German divide il padre di lui da Adela.

Salvador recupera la memoria e può finalmente raccontare a Benjamín della sua scoperta sulla fabbrica, ossia che Don Ricardo sta trafficando dell’oppio illegalmente.











