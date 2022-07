Sei sorelle/ Anticipazioni 8 luglio: fiori e messaggi minacciosi per Adela

Sei sorelle, anticipazioni puntata 8 luglio: Adela è in pericolo?

Le anticipazioni di Sei sorelle dell’8 luglio svelano che Adela è preoccupata per i continui mazzi di fiori che le vengono recapitati a casa, e anche la sua reputazione è a rischio perché la voce si è sparsa in tutta la città. Oltre ai regali, la svolta arriva con un biglietto minaccioso: Adela vi legge una proposta molto pericolosa che la metterà in crisi.

Il bacio tra Diana e Salvador è stato visto da Elisa, che si sentirà tradita dalla sorella, decidendo di non rivolgerle più la parola. Don Ricardo ha deciso di lasciare il progetto di portare al fallimento la Silva Tessuti e convoca le nipoti per proporgli un nuovo affare. C’è da fidarsi?

Sei sorelle, dove eravamo rimasti: il bacio tra Diana e Salvador

Nelle precedenti puntate di Sei sorelle, la salute di Blanca obbliga Rodolfo a rimandare la rottura con la fidanzata e Victoria, seppur dispiaciuta, non riesce ad arrabbiarsi perché sua amica. Sentendosi in colpa per quello che le sta facendo, Victoria chiede a Rodolfo di non vedersi più. Celia è molto soddisfatta di Joaquin e riferisce a Petra di avere molte cose in comune con il suo parente, ma su altri aspetti sono molto diversi. Louis comunica a Francisca che la presenterà a un importante maestro di canto. Se sarà scelta potrà entrare a far parte della compagnia diretta dal maestro e andare in tournée per tutta la Spagna.

Don Ricardo cambia strategia e dopo l’ennesimo fallimento di portare la Tessuti Silva in bancarotta, suggerisce di realizzare corpetti da donna per conto di una nota azienda. Adela continua a ricevere fiori da uno sconosciuto ed è infastidita specialmente perché teme che ciò potrebbe compromettere la sua reputazione in quanto è ancora in lutto. Antonio crede che Gabriel sappia chi si nasconde sotto la maschera della “Bella Margherita”. Salvador parla a Diana del progetto di don Ricardo, e tra i due scappa un bacio a cui assiste Elisa.

