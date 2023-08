Sei sorelle/ Anticipazioni 9 agosto 2023: Diana, un regalo “scandaloso” di Alonso

Sei sorelle, anticipazioni puntata 9 agosto 2023 su Rai 1

Le anticipazioni della puntata di Sei sorelle del 9 agosto svelano che Alonso fa un particolare regalo a Diana: le dà dei pantaloni larghi che le permetteranno di salire più comodamente sulla sua moto. Un capo scandaloso, che Diana riflette se indossare o meno. Adela la mette in guardia: se sua sorella porterà quei pantaloni e andrà in moto come un uomo, darà motivo alle persone di sparlare ancora delle Silva… Diana ci pensa su, e decidere il da farsi è molto difficile. Le piace stare con Alonso, e non vuole tradire la sua fiducia.

Anche Celia è coinvolta in un altro scandalo. Il suo legame con Aurora si intensifica ancora di più quando lei la invita a un incontro di donne suffragette che chiedono a gran voce il voto femminile. La giovane Silva si trova catapultata in un mondo a lei sconosciuto, eppure in cui si trova perfettamente a suo agio.

Sei sorelle, anticipazioni di oggi 9 agosto 2023

Le altre anticipazioni di Sei sorelle, in onda oggi, ci rivelano inoltre che Doña Dolores continua con il suo perfido piano e prosegue nell’avvelenamento di Blanca con l’arsenico. Il suo malefico intento sembra comincia a produrre i suoi frutti, dato che la ragazza inizia a sentirsi davvero male. Nel frattempo, Adela decide di porre fine per sempre alla sua relazione con Germán. Seppur non digerisca bene questa decisione, il peggio per lui deve ancora venire poiché gli giungono notizie sul figlio Germancito. Dopo quello che è successo tra loro due, Bernardo decide di fare a meno del lavoro di Petra come baby sitter per le sue figlie.

Merceditas rimprovera Raimundo per aver preso in giro Rosalía in pubblico; i due litigano di brutto. Per porre fine alla rissa, Raimundo opta per un provvedimento che lascerà senza parole Merceditas: le dà un bacio…

Sei sorelle, dove eravamo rimasti

Nelle puntate precedenti della soap opera Sei sorelle (Seis hermanas, il titolo originale), Salvador è geloso del rapporto tra Diana e Alonso e finisce per arrivare alle mani con quest’ultimo; la Silva è consapevole di dover dire addio al Montaner, dopo aver recuperato la spilla che lui gli regalò tempo prima. Elisa trova in Donna Dolores un’alleata; entrambe mirano a riconquistare il loro status sociale, e potranno farlo solo restando unite. Celia e Aurora continuano ad avvicinarsi, così come Petra e Bernardo.

Salvador recupera la memoria e può finalmente raccontare a Benjamín della sua scoperta sulla fabbrica, ossia che Don Ricardo sta trafficando dell’oppio illegalmente. Lui però evita di raccontarlo a Diana, che sta vivendo alla luce del sole la sua relazione con Alonso. Blanca alla fine cede alle richieste sessuali di Rodolfo, poi però se ne pente e si confida con Adela.











