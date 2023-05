Sei sorelle/ Anticipazioni 9 maggio: l’epidemia prosegue, Blanca aiuta Cristobal

Sei sorelle, anticipazioni puntata 9 maggio su Rai 1

Le anticipazioni della puntata di Sei sorelle del 9 maggio svelano che l’epidemia di vaiolo raggiunge il suo culmine e impedisce alle Silva di poter tornare in fabbrica per proseguire la loro attività. Don Ricardo cerca di trasformare questa situazione nel colpo di grazia da infliggere alle sue nipoti. Questo confinamento in fabbrica significa un nuovo riavvicinamento tra Salvador e Diana, che finalmente apprenderanno la vera storia familiare dei Montaner. Nel frattempo, Blanca aiuta Cristóbal nella cura dei malati, anche se Doña Dolores non è propriamente d’accordo. La Silva, però, sorprende tutti e si rivela una grande infermiera.

Un altro domani/ Anticipazioni 9 maggio: Dani confessa a Jaime tutta la verità!

Lavorando a stretto contatto i due riescono a far sì che Benjamin non si ammali di nuovo di vaiolo. Il caposquadra deve essere trasportato in un ospedale, in gravissime condizioni. Intanto, Celia cerca di stare vicino alla sua amica Petra e di rassicurarla, ma la giovane è molto nervosa e finisce per sfogare la sua rabbia con Bernardo.

Terra amara/ Anticipazioni 9 maggio: Behice contro Hunkar, inizia la guerra!

Sei sorelle, anticipazioni di oggi 9 maggio

Le altre anticipazioni di Sei sorelle, in onda oggi, ci rivelano inoltre che Elisa è inquieta e non sopporta il confinamento in casa a causa della pandemia. Per questo motivo, la più giovane delle Silva cerca di scappare da questa condizione che ritiene una prigionia, ma la sua fuga dura presto perché incontra qualcuno che la ferma. Quello che riesce ad aggirare la quarantena è invece Gabriel, che con uno stratagemma riesce ad entrare nella stanza della sua amata Francisca. E a rivederla. Grazie a questo colpo di fortuna, Gabriel riceve in premio una dichiarazione d’amore, anche se Francisca è delirante, e non si capisce esattamente a chi sta rivolgendo queste dolci e appassionate parole: a lui o a Don Luis?

Beautiful/ Anticipazioni 9 maggio: Brooke, l'avvertimento a Taylor su Ridge!

Sei sorelle, dove eravamo rimasti

Nelle puntate precedenti della soap opera Sei sorelle (Seis hermanas, il titolo originale), abbiamo visto le Silva alle prese con l’incresciosa epidemia di vaiolo che si è scoppiata e si sta diffondendo in maniera rapida nel paese. La casa delle protagoniste viene messa in quarantena perché Francisca, che sta cercando di proteggere la sua doppia vita come cantante, è stata contagiata. Adela continua la complicata organizzazione del suo matrimonio con Mauro. In fabbrica la situazione è anche peggio: Benjamin si è ammalato e la produzione si è arrestata.

Diana e Salvador prendono in mano la gestione dell’attività. Blanca, invece, l’unica ad aver avuto la malattia da piccola, si propone come infermiera per aiutare Cristobal. Infine, Antonia racconta a al fratello German di aver visto Carolina in fila al dispensario per farsi vaccinare contro il vaiolo.











© RIPRODUZIONE RISERVATA