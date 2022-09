Sei sorelle/ Anticipazioni puntata 1 settembre: la fabbrica delle Silva in quarantena

Sei sorelle, anticipazioni puntata 1 settembre

Le anticipazioni di Sei sorelle del 1° settembre 2022 ci rivelano che Elisa vuole festeggiare il suo debutto in società in grande stile e non curandosi delle difficoltà economiche che versa la famiglia, si è messa in testa di organizzare l’evento al Casinò di Madrid. Dopo il diniego da parte di Blanca, la ragazza si rivolge a donna Dolores approfittando della sua influenza in società. Naturalmente le sorelle non sono al corrente di ciò che sta escogitando Elisa e a farne le spese sarà Blanca che sta facendo di tutto per scrollarsi di dosso la petulante suocera. Purtroppo Amalia ha scoperto la vera identità di “Bella Margherita” e l’occasione è molto ghiotta per non approfittarne. Difatti la cantante ricatterà la Silva chiedendole dei favori per farle tenere la bocca chiusa, altrimenti rivelerà la verità facendo scoppiare uno scandalo. Un’operaia della fabbrica muore improvvisamente e altri dipendenti cominciano a sentirsi male. I sintomi sono quelli di una semplice influenza se non fosse per la presenza di bolle su tutto il corpo. Il vaiolo è entrato nella Tessuti Silva e Cristobal decide di mettere in quarantena la fabbrica. Un colpo duro per le sorelle che devono fermare la produzione.

Sei sorelle, dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti della soap opera Sei sorelle Diana riferisce a Salvador che un fornitore vuole ricevere in anticipo una parte del denaro che gli spetta, ma il Montanair si rifiuta di accogliere la richiesta della Silva dicendole che già nei giorni scorsi gli ha versato del contante. In realtà nella cassa non c’è un centesimo, perché la sera prima Salvador si è giocato i soldi perdendo a poker. Petra è impegnata nei preparativi del suo matrimonio e non sa con chi confidare le sue paure. Chiede al padre di parlarle della madre, di raccontarle qualcosa che la riguardano, ma Benjamin si rifiuta di accontentare la figlia, inventando la scusa che parlare della moglie lo fa soffrire. In realtà l’uomo nasconde una spiacevole verità che non vuole rivelare a Petra per non farla soffrire. Antonia e Enrique sono preoccupati, hanno ricevuto il pagamento di una tassa e non hanno i soldi per estinguere il debito. La donna chiede un prestito a suo fratello German che non si tira indietro, promettendo alla sorella di non dire nulla a Carolina. Adela è in procinto di raccontare a Marcelo la verità su don Ferdinando, ma poi sceglie di tacere e rinviare la conversazione in un altro momento. Il suo fidanzato le comunica che dovrà partire per Barcellona e mancherà qualche giorno. Rodolfo comunica alla madre che sta cercando una nuova casa dove andarci ad abitare dopo che avrà sposato Blanca. Per donna Dolores la notizia è un duro colpo al cuore, vorrebbe figlio e nuora con lei sotto lo stesso tetto, ma la Silva è stata chiara, vuole vivere il suo matrimonio lontano dalla suocera. Dolores per convincere Blanca a cambiare parere, la invita a casa facendole credere che non riuscirà a superare il trauma della solitudine se suo figlio lascerà la casa. Francisca rivela a don Louis di aver incontrato Amalia nel negozio di German e teme di essere stata scoperta. Il suo insegnante di canto si scaglia contro la sua allieva rimproverandola di essere stata troppo sprovveduta, se si scoprisse che dietro “Bella Margherita” si nasconde Francisca Silva la sua carriera verrebbe stroncata sul nascere. In verità Amalia smaschera Francisca e per il suo silenzio le chiede dei soldi. Salvador non si è dato per vinto e ha sfidato a poker chi la sera prima lo aveva sconfitto. Barando riesce a recuperare il denaro perso e rimetterlo in cassa. Tra qualche giorno Elisa farà il suo debutto in società, e ha spedito più di cento inviti. Purtroppo la sua casa non è abbastanza capiente da accogliere tutti gli ospiti, così chiede a Blanca di organizzare la festa al Casinò di Madrid. La sorella va su tutte le furie, ma Elisa non si perde d’animo e decide di farsi aiutare da donna Dolores. In fabbrica un’operaia si sente male. Da giorni si è diffusa la notizia che in diverse parti della Spagna è in corso un’epidemia di vaiolo. La donna, che ha bisogno di lavorare ne è rimasta contagiata, ma per non perdere il posto rivela di avere un’influenza.

