Sei Sorelle, anticipazioni puntata 18 luglio 2022/ German si dichiara ad Adela e…

Sei Sorelle, cosa succederà nella prossima puntata? Le anticipazioni

Sei Sorelle andrà in onda lunedì su Raiuno con una nuova puntata. Cosa succederà nella prossima puntata? Le anticipazioni rivelano che Don Ricardo non si fida di Salvador e corrompe un operaio della fabbrica per sapere cosa succede al suo interno. German si confessa ad Adela e le comunica di aver preso un’importante decisione. Purtroppo però ci sarà un ostacolo nella loro storia. Francisca, invece, incontra il maestro Tabuyo per il provino. Intanto Francisca sarà pronta a incontrare il maestro Tabuyo, per l’audizione che è riuscito a procurarle Don Luis. Don Ricardo, sin dal momento in cui è tornato a Madrid, ha cercato di prendersi la fabbrica sostenendo che gli spetta di diritto e la morte di suo fratello Don Fernando potrebbe giocare a suo favore (lui, però, non sa che il consanguineo è passato a miglior vita).

L’uomo, da quel momento in poi, non farà altro che cercare di sabotare le nipoti e non penserà nemmeno per un istante di fare un passo indietro. Il Silva, dopo aver ricattato Salvador, non si fiderà delle informazioni che gli passa quest’ultimo e così sempre intenzionato a rovinare le parenti metterà in atto un altro piano. L’uomo deciderà di corrompere un operaio della Tessuti Silva, in modo da avere sempre informazioni su tutto ciò che accade in fabbrica.

Sei Sorelle, dove siamo rimasti: Diana rivolge a Salvador una terribile accusa

Nella scorsa puntata della soap Sei Sorelle cosa è successo? Diana accusa Salvador di essere responsabile della scomparsa di Elisa. Petra convince Celia ad uscire da sola con Joaquin. Donna Dolores chiede a Blanca di evitare di causare ulteriori conflitti tra i suoi due figli, costringendola a prendere una decisione dolorosa. Elisa torna a casa in compagnia della terribile zia Adolfina. Ormai guarita, Blanca vuole anticipare la data del suo matrimonio con Rodolfo. Francisca considera inopportuna la relazione tra Celia e Joaquin. Non fidandosi di Salvador, Don Ricardo corrompe un operaio per avere informazioni su ciò che accade all’interno della fabbrica.

German dichiara il suo amore a Adela informandola che lascerà la moglie. Francisca incontra il maestro Tabuyo per l’audizione. Con Don Ricardo finalmente lontano dall’azienda, le sorelle Silva possono tornare a lavorare in fabbrica. Intanto, Celia non è in grado di gestire la relazione con Joaquin, Miguel chiede a Petra di sposarlo, Carolina pensa a come salvare il suo matrimonio. La presenza della zia Adolfina si fa sempre più ingombrante e insopportabile. Blanca viene maltrattata da Rodolfo, eccessivamente insofferente. Victoria comincia a sedurre Cristobal. Il maestro Tabuyo assiste allo spettacolo de La Bella Margarita.













