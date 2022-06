Sei sorelle/ Anticipazioni puntata 8 giugno: Elisa si innamora di Salvador

Sei sorelle, le precedenti puntate: Salvador Montaner prende le redini della fabbrica

Torna oggi pomeriggio Sei sorelle e, nella puntata dell’8 giugno, le anticipazioni sono succose. Nelle precedenti puntate abbiamo vissuto la crisi finanziaria della fabbrica tessile Silva in seguito alla morte di Don Fernando e le sorelle continuano a mantenere il segreto sulla morte del padre. Per risollevare le sorti dell’azienda e rimpolpare la cassa, decidono su iniziativa di Diana di prenderne il controllo ed iniziare a lavorare. Uno dei principali clienti è Don Aurelio, che ha chiesto loro la realizzazione di alcune stoffe verdi: Diana chiede al cliente di anticiparne le spese.

Intanto, per risanare la grave crisi finanziaria della fabbrica, alcune delle sorelle sono costrette ad accantonare momentaneamente i loro sogni. Servono soldi per riempire le casse e così, da un lato Celia abbandona l’idea di studiare alla Sorbona, dall’altro Francisca rinuncia alle sue lezioni di canto. I debiti continuano ad imperversare sulla famiglia Silva e gli operai minacciano uno sciopero a causa degli ultimi stipendi non ricevuti: la situazione nella fabbrica tessile, dopo la morte di Don Fernando, si fa sempre più insostenibile. Ora ad aver preso in mano le redini dell’attività è il dongiovanni Salvador Montaner, piuttosto inviso a Diana.

Sei sorelle, anticipazioni puntata 8 giugno: Francisca in dubbio sulla proposta di Gabriel

Le anticipazioni di Sei sorelle della puntata dell’8 giugno spostano l’attenzione dalle difficoltà dell’azienda alle vicende individuali delle protagoniste. Se da un lato la crisi imperversa e gli operai fanno sciopero, sul fronte privato Elisa ha una vera e propria infatuazione. Non per un ragazzo qualunque, ma per Salvador. Infatuazione che tuttavia vede contraria Diana, la quale ritiene che l’avvicinamento della sorella a Montaner sia frutto delle eccessive lusinghe di lui. Elisa sembra però realmente innamorata, sebbene la sorella maggiore le ordini di stare lontano da lui.

Entrano nel vivo anche le storie personali delle altre protagoniste. Francisca riceve da Gabriel, sua vecchia conoscenza, una proposta allettante: esibirsi per una sera nel locale gestito dai suoi genitori. La ragazza è inizialmente restia e rifiuta, non sentendosi a suo agio in un simile contesto. A supportarla però nella scelta è la sorella Celia, decisamente più curiosa all’idea: alla fine Francisca visita il locale, pur di cantare nell’anonimato. Non vorrebbe infatti che la famiglia venisse a sapere della sua passione per il canto e che, soprattutto, tutti venissero a conoscenza della crisi economica che sta colpendo la sua fabbrica.











