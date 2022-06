Sei sorelle/ Anticipazioni puntata 9 giugno: Salvador vuole parlare con don Fernando

Sei sorelle, nelle precedenti puntate: Elisa infatuata di Salvador e i tormenti di Blanca

Proseguono le avventure delle Sei sorelle nell’omonima soap spagnola, che ha preso il via su Rai1. Le ultime puntate hanno visto numerose trame intrecciarsi, con le protagoniste che hanno dovuto fare i conti con parecchi imprevisti. Mentre gli operai della fabbrica Silva minacciano lo sciopero, Diana e le sue sorelle si sono adoperate nell’imparare ad utilizzare i macchinari e mandare così avanti l’azienda. Intanto la figura di Salvador Montaner continua a far storcere il naso a Diana: Elisa è rimasta folgorata dal fascino del dongiovanni e questo provoca la rabbia della sorella maggiore, che se la prende con lui invitandolo a stare lontano dalla sorellina.

Francisca è tentata dalla proposta di Gabriel di esibirsi nel locale dei suoi genitori per una sera, ma ad una conduzione: cantare nell’anonimato. Fervono intanto i preparativi per il matrimonio tra Blanca e Rodolfo, eppure la ragazza fatica a reggere il peso delle menzogne. Da un lato è costretta a mantenere segreto il fatto che il padre sia morto, dall’altro deve fare i conti con la grave crisi economica che la fabbrica tessile sta affrontando. Donna Dolores, sua suocera, vorrebbe organizzare le nozze in grande e senza badare a spese: Blanca riuscirà a reggere tutte queste pressioni?

Sei sorelle, anticipazioni puntata 9 giugno: Celia e Petra provocano un grave incidente in fabbrica

Le anticipazioni di Sei sorelle della puntata del 9 giugno vedono protagonisti i turbamenti di Blanca. La ragazza continua a mentire al fidanzato Rodolfo e alla suocera, donna Dolores, circa la condizione economica della famiglia, eppure i preparativi per il matrimonio proseguono imperterriti. Intanto Francisca si esibisce nel locale dei genitori di Gabriel. La prima prova è andata a buon fine, i proprietari sono rimasti soddisfatti e vorrebbero che continuasse a cantare per loro, purché riesca a riempire sempre il locale. Francisca non può essere più felice, ancor più perché ha modo di esibirsi mascherata e senza dunque rivelare la sua identità.

Intanto Salvador si fa sempre più sospettoso: non ha mai avuto modo di parlare con Don Fernando. Montaner chiede pertanto alle sorelle di avere un contatto telefonico con lui: Adela e Diana però con una scusa gli dicono di attendere, poiché il padre è ancora impegnato in un lungo viaggio. Il vero colpo di scena vede però coinvolte Celia e Petra: la sorella Silva e la sua amica decidono di mettere in azione un macchinario della fabbrica piuttosto difficile da gestire. La loro operazione, complice anche l’inesperienza, causa un gravissimo incidente.











