Sei sorelle non va in onda oggi 26 luglio, perché?/ Anticipazioni prossima puntata

Sei sorelle non va in onda oggi 26 luglio su Rai 1

Salta l’appuntamento con Sei sorelle nella giornata di oggi. Nel pomeriggio di mercoledì 26 luglio non andrà in onda la classica puntata della soap spagnola, che segue le vicende di sei sorelle sullo sfondo della prima guerra mondiale. Cosa ci sarà quindi al suo posto? Dalle ore 14:05 su Rai 1 tornerà il Summit sulla Sicurezza Alimentare. La soap Sei sorelle aveva saltato anche l’appuntamento di lunedì 24 luglio per trasmettere lo stesso programma. Quello di oggi, però, sarà la cerimonia di chiusura dell’evento, che si è svolto a Roma nei giorni scorsi. Le sorelle Silva danno quindi appuntamento molto presto su Rai 1. Scopriamo quando tornano in onda e cosa accadrà nella prossima puntata.

Sei sorelle, anticipazioni prossima puntata 27 luglio 2023

Sei sorelle non va in onda oggi su Rai 1, ma torna presto sulla rete ammiraglia. La prossima puntata è fissata per giovedì 27 luglio 2023, sempre nel pomeriggio alle 16:05. Stando alle anticipazioni, sapendo che Adela sta visitando l’Ospizio del Sacro Cuore, Petra si ritrova incapace di nascondere i segreti che conosce su quel luogo. Nel frattempo, al fronte, Cristóbal torna all’ospedale da campo con una buona notizia: ha trovato le medicine. Marina, che ha sofferto molto in sua assenza, gli dichiara il suo amore. Cristóbal capisce che è giunto il momento di fare un passo importante: chiederle di sposarlo!

Celia scopre un segreto di Aurora, l’infermiera che la sta aiutando ad affrontare le sue terapie con il terribile dottor Uribe. Un segreto che lo incoraggia e gli dà la forza per continuare a vivere. Anche la giovane, infatti, in passato ha dovuto sopportare le sedute di terapia con l’elettroshock per lo stesse ragioni di Celia. Invece, Rosalía decide di impegnare i gioielli di famiglia per procurarsi da mangiare. Ma lo fa all’insaputa delle sorelle e senza sapere che il lotto comprende un gioiello di grande valore sentimentale per una delle Silva: una spilla che Salvador aveva donato a Diana prima che lui perdesse la memoria…

Sei sorelle, dove eravamo rimasti

Nelle puntate precedenti della soap opera Sei sorelle (Seis hermanas, il titolo originale), Celia continua le cure con elettroshock all’insaputa delle sue sorelle. L’infermiera Aurora prova compassione per lei e le offre tutto il suo aiuto, anche contro il dottor Uribe e la sua scandalosa proposta. Continuano gli screzi tra Blanca e Donna Dolores, mentre al fronte in Marocco, Cristobal, Marina e Carlitos incontrano diverse difficoltà; il medico decide di risolvere con una folle proposta.

Preoccupata per suo figlio al fronte, Donna Dolores si sfoga con Blanca. Diana continua a indagare sui traffici loschi che avvengono nella fabbrica, ma il suo piano, seppur bene organizzato, finisce per mettere a rischio l’integrità di Petra sotto le minacce di Miguel.

