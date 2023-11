SEINGIM/ Al via “Build the future”: entro il 2024 raddoppierà il numero dei collaboratori a Roma

Progettisti e ingegneri cercasi. Seingim, una delle più importanti società italiane di ingegneria multidisciplinare, è alla ricerca di candidati qualificati per oltre 50 posizioni lavorative disponibili nella sede di Roma. Dal titolo “Build the future”, il Recruiting Day in programma il 7 novembre dalle ore 9 alle 22 e l’8 novembre dalle 9 alle 13 presso gli spazi dell’Hotel Shangri-La a Roma (Viale Algeria, 141) sarà un’occasione senza pari per i partecipanti di conoscere Seingim da vicino, i suoi valori e l’ambiente di lavoro stimolante che offre. I candidati potranno interagire direttamente con i dirigenti e i membri chiave del team per comprendere meglio le opportunità di carriera e presentare le proprie competenze.

DENTRO LA CRISI/ Non si ferma l'emorragia: in un decennio persi 20.000 bar

Le due giornate di recruiting saranno anticipate il 6 novembre alle ore 18.30 da un Meet & Greet con il Presidente di Seingim Fabio Marabese che racconterà l’ambizioso progetto del Gruppo. Un Gruppo in continua crescita, con 16 sedi operative in Italia e due sedi operative in Kazakistan, Seingim conta oltre 470 addetti sul territorio nazionale ma punta ad arrivare entro la fine del 2023 a oltre 550 risorse e a 650 entro la fine del 2024. Entro il prossimo anno è inoltre prevista l’apertura di tre ulteriori sedi estere, rispettivamente Monaco, Basilea e Riad (Arabia Saudita), per ampliare la propria presenza internazionale e attrarre nuove attività in materia di life science, infrastrutture ed efficienza energetica.

IMPRESE & AMBIENTE/ Le scelte che premiano anche sul fronte del fatturato

Il Recruiting Day rappresenta, quindi, un’opportunità concreta per progettisti e ingegneri di crescere in una realtà aziendale solida e internazionale attraverso contratti di lavoro a vari livelli di competenza.

Seingim, che opera in settori strategici dell’ingegneria come edifici ed infrastrutture, oil & gas, impianti industriali, centrali di produzione, efficienza energetica ed energie rinnovabili, è alla ricerca di talenti specializzati in oil &gas, life science, power generation, chemical e petrolchemical, buildings e infrastructure.

“Siamo entusiasti di aprire le porte a nuovi talenti che porteranno competenza e passione al nostro team. – ha annunciato il presidente di Seingim Fabio Marabese – Il nostro obiettivo è quello di selezionare i migliori professionisti per contribuire alla crescita e all’innovazione costante dell’azienda. Siamo grati di avvicinarci rapidamente al 2024 e di vedere il nostro impegno costante nel definire nuovi mercati, nuovi clienti, nuove opportunità e nuovi standard per continuare la nostra crescita. E per raggiungere certi traguardi le persone e le conoscenze sono fondamentali e imprescindibili”.

DENTRO I NUMERI/ I rischi e le incertezze che pesano sulle nostre imprese

© RIPRODUZIONE RISERVATA