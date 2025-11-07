Il Commissario Ue all'industria Sejournè anticipa il piano di rilancio industriale per invertire la tendenza del mercato dell'auto monopolizzato dalla Cina

Il Commissario all’Industria dell’Unione Europea Stephane Sejournè, intervistato da La Stampa in merito al piano di rilancio dell’industria dell’auto di cui aveva parlato anche in occasione del Forum trilaterale di Confindustria, ha affermato che sono in lavorazione nuovi progetti per salvare il settore dalla concorrenza di Cina e Stati Uniti. Tra questi c’è l’obiettivo di creare un marchio “Made in Eu” che contraddistinguerà i prodotti delle aziende del Continente, come l’acciaio e il cemento grazie a criteri di qualità prestabiliti che dovranno essere rispettati anche nell’ambito degli appalti pubblici.

Questa pianificazione dovrà essere portata avanti anche con il controllo degli investimenti stranieri, per prevenire il fenomeno molto diffuso attualmente della produzione di veicoli fabbricati con componenti importati, ma anche risolvendo il problema del trasferimento tecnologico che dovrà diventare reciproco perchè fino ad ora non lo è stato a causa della mancanza di una strategia politica chiara e di una mentalità che definisce “naif” che ha permesso finora ai soggetti esteri di acquisire da noi le conoscenze per poi perfezionarle e rivenderle.

Piano di rilancio dell’industria dell’auto Ue, Sejournè: “Serve flessibilità sullo stop ai motori termici fissato per il 2035”

Stephane Sejournè ha illustrato gli obiettivi del piano di rilancio dell’industria europea dell’auto, proposto per aumentare la competitività delle aziende del continente e ridurre la dipendenza dalle importazioni. Una delle principali priorità sarà proprio quella dell’approvvigionamento di materie prime, soprattutto, le terre rare, minerali fondamentali per il settore manifatturiero sui quali domina il monopolio cinese. Per questo servirà trovare nuovi accordi, con i paesi che sono sul mercato come Sud Africa e Brasile nei quali si terranno prossimamente incontri su questo tema. Inoltre saranno potenziati gli investimenti per valorizzare le risorse che sono già presenti nel sottosuolo europeo, con progetti di sfruttamento che ne limiteranno la dispersione.

Tutto ciò potrebbe portare ad una inversione di rotta della tendenza attuale che sta vedendo un aumento del 150% di vendite di auto dalla Cina e una conseguente riduzione di acquisti di veicoli di case automobilistiche Ue che potrebbe arrivare sotto il 50% a breve. Ma per arrivare ad un vero cambiamento, come sostiene il Commissario, occorrerà anche rivedere gli obiettivi di neutralità, restando flessibili riguardo allo stop per i motori termici previsto per il 2035.