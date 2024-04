Selen, chi è Luce Caponegro: dal tentato suicidio, ex mariti e figli/ “Non ho parlato per un mese…”

Luce Caponegro, la terribile esperienza a 18 anni: “Ho tentato il suicidio, mi sono lanciata…”

Luce Caponegro – nota ai molti con lo pseudonimo di Selen – si appresta a vivere un’esperienza decisamente inedita per il suo percorso professionale. Da questa sera farà infatti parte del cast di naufraghi de L’Isola dei Famosi 2024 e per l’occasione andiamo a scoprire alcune curiosità che riguardano in particolare la sua vita privata. Da attrice per il cinema per adulti alla gestione di un centro estetico; tanti sono stati i cambiamenti nella sua vita così come i momenti di particolare difficoltà.

Selen – all’anagrafe Luce Caponegro – in una recente intervista rilasciata a Verissimo si è lasciata andare ad un racconto choc, rivelando di aver tentato il suicidio a soli 18 anni. “Mi sono lanciata sotto un camion e sono stata ripresa per una ciocca di capelli, tirata indietro e attaccata alla rete di un recinto… Mi hanno ricoverata, però sono uscita il giorno dopo”. Questo il racconto dell’ex attrice, che ha poi spiegato: “Non ho parlato per un mese, forse due; poi piano piano ho ritrovato la voglia di vivere e mi ha aiutato molto il poter vivere a contatto con la natura”.

Selen, Luce Caponegro: gli ex mariti e i due figli dell’attrice

Superati i momenti difficili, Luce Caponegro – alias Selen – si è dedicata a costruire i suoi sogni passando tanto per la carriera quanto per l’amore. Diverse sono state le relazioni importanti dell’attrice; nello specifico, è giunta al grande passo del matrimonio per ben 3 volte. Il primo amore è stato forse Fabio Albonetti con il quale è convolata a nozze nell’88 dando alla luce il figlio Kangi.

Dopo il divorzio dal produttore cinematografico, Luce Caponegro – Selen – si è concessa nuovamente alla bellezza dell’amore tentando nuovamente i progetti nuziali al fianco dell’ex calciatore Nicola Zanone. Anche questa unione è stata suggellata dalla nascita di un figlio, il secondogenito Gabriele. Purtroppo anche in questo caso è mancato il lieto fine, così come nel caso dell’ultima e breve esperienza nuziale con Antonio Putortì con il quale non ha però avuto figli.

