Selen, video scherzo Le Iene/ Il figlio Gabriele fuma a 12 anni, l’ex pornostar…

Tra le più note pornostar italiane, Selen è caduta nel tranello de Le Iene: Luce Caponegro è stata vittima del nuovo scherzo del programma di Italia 1, grazie alla complicità del figlio Gabriele e di un’amica. Attrice e showgirl, l’artista capitolina si è ritirata dal mondo hard alla fine degli anni Novanta, ma resta tra le più amate della storia nostrana. Oggi ha un salone di bellezza e Le Iene, con Alessandro De Giuseppe, l’hanno fatta decisamente arrabbiare. L’inviato dello show condotto da Alessia Marcuzzi e Nicola Savino le ha fatto credere che il figlio Gabriele, 12 anni, fumasse e Selen è andata su tutte le furie. «Per mio figlio sono pronta ad uccidere», ha confessato Luce Caponegro, e non stentiamo a crederle: Le Iene le hanno fatto credere che Gabriele anziché andare ad allenarsi al tennis sia andato ai giardinetti a fumare, accompagnato da un losco individuo…

SELEN, VIDEO SCHERZO LE IENE: EX PORNOSTAR SU TUTTE LE FURIE

La migliore amica di Selen le mostra le fotografie che ritraggono il figlio a fumare: l’ex pornostar si catapulta immediatamente a casa e lo affronta con due ceffoni. Il 12enne viene sottoposto ad una sorta di terzo grado, ma resta vago e segue il copione de Le Iene. L’ex diva del mondo hard è un fiume in piena e inizia ad inveire contro lo spacciatore: «Chi è quel figlio di put*ana? Lo ammazzo con le mie mani». Selen decide di andarlo a incontrare accompagnata dal figlio e per il brutto ceffo sono guai: «Mi viene un infarto, ma prima di morire io ti ammazzo. Chi ca*zo sei? Io ti faccio chiudere nel gabbio a vita. Io ti ammazzo con le mie mani». Fortunatamente (per il finto spacciatore), si tratta solo di uno scherzo. Dopo Chiara Biasi e Stefano Sensi, anche Selen vittima dello scherzo de Le Iene: clicca qui per vedere il video completo.

