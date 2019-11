Selena Gomez, bacio saffico con Julia Michaels/ Video, sul palco dopo il bodyshaming

Selena Gomez, dopo aver provato sulla sua pelle la malattia ed il bodyshaming, rinasce sul palco grazie all’amica Julia Michaels. Un’amicizia forte, la loro, suggellata da un bacio saffico sulla bocca, come riferisce TgCom24, ma anche da un tatuaggio uguale e complementare, ovvero una freccia sul polso, che conferma il loro legame fortissimo. Ed infatti, Julia Michaels ha fortemente voluto la presenza sul palco in occasione del concerto che si è tenuto qualche sera fa a Los Angeles, soprattutto dopo il periodo per nulla semplice vissuto dalla Gomez che, dopo aver dovuto fare i conti con i problemi di salute ha dovuto affrontare anche la pioggia di critiche da parte degli haters per via del suo peso fluttuante. Pochi giorni fa, ospite al podcast dell’amica Raquelle Stevens, Selena Gomez si era aperta ed aveva parlato dei tanti commenti negativi pubblicati sui social per via del suo peso, spiegando come questi avessero avuto un’influenza negativa sulla sua già delicata situazione di salute.

SELENA GOMEZ, BACIO SAFFICO CON JULIA MICHAELS: RINATA SUL PALCO

L’ex stella della Disney, Selena Gomez, nel podcast di Raquelle Stevens per un episodio di “Giving Back Generation” aveva commentato: “Ho il lupus, problemi ai reni e di pressione alta. Insomma, ho a che fare con diversi problemi di salute”. Oltre a dover combattere con cose decisamente gravi ed importanti legate alla sua salute, aveva però sperimentato sulla sua pelle anche il bodyshaming, ovvero gli insulti relativi al suo corpo. “E’ successo quando il mio peso ha iniziato a fluttuare. È stato proprio in quel frangente che ho iniziato a essere più consapevole dell’immagine del mio corpo. Cioè quando le persone hanno iniziato ad attaccarmi per quello”, aveva aggiunto la Gomez. In seguito al trapianto di rene, avvenuto nel 2017, Selena aveva ripreso in mano la sua vita anche grazie alla vicinanza degli amici, tra cui anche Julia Michaels. Oltre ad invitarla ad un suo concerto, nei giorni scorsi l’aveva anche pubblicamente difesa dalle accuse di chi non la riteneva una brava autrice di brani musicali. E per ricambiare il gesto, Selena aveva deciso di salire sul palco dando vita ad una bellissima performance poi suggellata con un bacio tra le due.





