Selena Gomez e Benny Blanco hanno di recente ultimato i tradizionali addi al nubilato e celibato: si avvicina la data del matrimonio?

Lo scorso dicembre avevano raccontato con gioia del fidanzamento ufficiale; con il matrimonio imminente sullo sfondo, per Selena Gomez e il futuro marito Benny Blanco è giunto il momento di godersi rispettivamente addio al nubilato e celibato. Ovviamente, come racconta Chi Magazine, i due futuri sposi hanno scelto mete e compagnie differenti per godersi i due rituali che tradizione anticipano il grande passo. La cantante e attrice, racconta People, si è recata in Messico e precisamente a San Lucas.

Ignazio Boschetto de Il Volo diventa padre/ Il messaggio commovente: "Ti avremo tra le nostre braccia"

Cene tra amiche, risate e momenti di puro divertimento; il tutto in una location suggestiva con paesaggi di una bellezza unica. Questo il racconto dell’addio al nubilato di Selena Gomez pronta a compiere il grande passo del matrimonio con il compagno e futuro marito Benny Blanco. I giorni di festa sarebbero iniziati lo scorso 23 marzo partendo da un yacht ricco di lusso e comfort per rendere il tutto ancor più iconico.

Bresh e la fidanzata Elisa Maino pronti per un figlio?/ L’influencer fa chiarezza: “Il momento giusto…”

Addio al celibato e nubilato da incorniciare per Selena Gomez e Benny Blanco ma è ancora mistero sulla data del matrimonio

Ma dove e come ha trascorso l’addio al celibato il compagno e futuro marito di Selena Gomez? Per Benny Blanco la scelta è ricaduta su Las Vegas; anche lui in grande compagnia con intorno amici storici e compagni di lavoro. “Non dimenticherò mai questo fine settimana”, avrebbe scritto il produttore sui social – come racconta Chi Magazine – lasciando immaginare quanto sia stato entusiasmante e iconico anche il suo addio al celibato.

Insomma, momenti speciali per Selena Gomez e il compagno Benny Blanco; quanto necessario prima di godersi la vita matrimoniale dopo l’annuncio dello scorso 11 dicembre 2024. La coppia è ormai pronta al grande passo ma, a dispetto della curiosità dei milioni di fan, ancora non è stata resa nota la data ufficiale delle nozze. Si presume però, data la distanza dall’annuncio e addio al nubilato e celibato ultimati, che manchi davvero poco al matrimonio.

Elvis Presley è vivo?/ Una leggenda condita da avvistamenti e teorie: i ‘retroscena’ sulla morte