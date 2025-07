Sono trascorsi più di sei mesi da quando Selena Gomez e Benny Blanco hanno annunciato il loro fidanzamento ufficiale. Lo scorso dicembre, infatti, la cantante ha condiviso la notizia sui social, mostrando l’anello con cui Benny le ha fatto la proposta. Il post ha rapidamente raggiunto milioni di like da parte dei suoi seguaci, che da allora sono in trepidante attesa del matrimonio. Difatti, i fan di Selena si sono detti particolarmente felici nel vederla finalmente serena, soprattutto dopo il lungo periodo di sofferenza legato alla sua complicata e travagliata relazione con Justin Bieber.

Tuttavia, sembra che i fan dovranno aspettare ancora un po’ prima di vedere la loro beniamina all’altare. A quanto pare, infatti, la coppia non ha ancora iniziato a pensare ai preparativi per il matrimonio. Recentemente, Benny è stato ospite del podcast Therapuss, dove ha rivelato che lui e Selena sono stati troppo impegnati con il lavoro per concentrarsi sulle nozze. Tra tour, un nuovo album in arrivo e le riprese di vari progetti, la priorità del momento è prendersi una pausa, dedicare del tempo a loro stessi e ricaricare le energie.

Benny Blanco e Selena Gomez: la verità sul matrimonio

“Ci siamo fidanzati e poi stavamo girando video musicali per il nostro album, poi abbiamo dovuto iniziare tutte le promozioni, poi ha girato la sua serie. Adesso abbiamo bisogno di rilassarci e riposarci“, ha spiegato Benny nel podcast Therapuss. Quando non devono lavorare, infatti, amano stare insieme a letto a guardare film o serie tv, dimenticandosi di tutto e di tutti. Insomma, pare che i fan dovranno avere pazienza e attendere prima di vedere Selena Gomez sposare il produttore musicale.