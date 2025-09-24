Selena Gomez sposa Benny Blanco: fissata la data e location da favola, attesa una pioggia di star e super sicurezza.

Selena Gomez e Benny Blanco si sposano, e finalmente si sa la data del loro matrimonio. L’evento è attesissimo, e i fan della star Disney non vedono l’ora di vederla vestita in abito da sposa pronunciare il fatidico sì al suo futuro marito. Ma andiamo subito a scoprire tutti i dettagli sulle nozze partendo dalla data, fissata per il 27 settembre 2025. The Sun ha scritto che la coppia ha prenotato tutto l’hotel “El Encanto“, struttura di lusso, per familiari e amici, che alloggeranno lì durante il corso dell’evento.

In poche parole, l’hotel non accetterà nessun’altra prenotazione durante l’ultima settimana di settembre per accogliere gli ospiti del matrimonio di Selena Gomez e Benny Blanco. Intanto proseguono i festeggiamenti delle due star, che presto saranno marito e moglie. I due hanno celebrato l’addio al nubilato dell’attrice in Messico, mentre Benny ha deciso di fare il suo addio al celibato a Las Vegas. Tra gli invitati al matrimonio spunta anche il nome di Taylor Swift, che dovrebbe essere confermata tra gli ospiti.

Selena Gomez e Benny Blanco, la storia d’amore tra un concerto e l’altro

La notizia del matrimonio tra Selena Gomez e Benny Blanco cominciava a circolare già da luglio 2025 anche se ancora non c’era una data ben precisa. In quel periodo, Blanco aveva raccontato nel podcast Therapuss la sua storia d’amore con l’attrice: “Ci siamo fidanzati e poi stavamo girando video musicali per il nostro album, poi sono le vacanze, poi subito dopo le vacanze abbiamo dovuto iniziare tutte le promozioni per le nostre cose. Poi se n’è andata per filmare il suo spettacolo, Only Murders. Poi l’ho incontrata, siamo usciti per una settimana, e subito dopo, è una promozione. Poi ho dovuto scrivere un libro, e lei è tornata qui per un giorno, e poi c’è stato il mio compleanno”.