Selena Gomez malata di depressione, come sta?/ “Ero terrorizzata perchè…”

Sembra essere passato il peggio per Selena Gomez. Attrice e cantante seguitissima sui social network, la 27enne ha vissuto un momento particolarmente difficile a causa della depressione e la statunitense non ha mai nascosto i suoi problemi. Come sta oggi il volto de I maghi di Waverly? E’ lei stessa a parlarne nel corso di un evento al McLean Hospital di Boston in programma per la promozione della salute mentale: ha definito depressione e ansia come dei «veri e propri mostri». Come vi abbiamo raccontato, la Gomez è stata ricoverata per diverso tempo in rehab e non sono mancati crolli nervosi, ma l’artista non ha dubbi: il primo passo indispensabile per liberarsi della depressione è dire la verità, «penso che siamo migliori quando diciamo la verità, questa è la mia verità».

SELENA GOMEZ E LA BATTAGLIA CONTRO LA DEPRESSIONE

Selena Gomez ha raccontato di aver sofferto sia a livello mentale che a livello emotivo, «non riuscendo a sorridere ed a fare cose che appaiono come normali». L’ex stellina della Disney ha infatti sostenuto di aver sentito tutto il suo dolore, le sue parole e la sua ansia: «Sono stata travolta, è stato uno dei momenti più spaventosi della mia vita». Dopo essere sprofondata nell’abisso, l’attrice è rinata grazie alla terapia: «Ho cercato supporto ed i medici sono stati in grado di fornirmi una diagnosi chiara: ero terrorizzata in quel momento, ma allo stesso tempo sollevata». La Gomez ha aggiunto infatti che finalmente «il velo era stato sollevato» e conosceva il motivo della sua atroce sofferenza. Oggi Selena Gomez sta molto meglio: «Ciò non vuol dire che sia sparita, ma posso dire di essere più felice: ho il controllo dei miei pensieri e delle mie emozioni».

