Selena Gomez, Rare: nuovo album/ Disco più intimo: 13 tracce “grazie alle anime che…”

E’ un giorno di grandi uscite musicali, quello di oggi, e Selena Gomez ne è protagonista a pieno titolo con il suo nuovo album “Rare”. Termina oggi l’attesa dei fan della pop star durata anni, esattamente dal 2015 quando tornò in pista con il precedente disco dal titolo “Revival”. La cantante ha espresso tutto il suo entusiasmo ed orgoglio per l’uscita del nuovo album con un post social: “Eccolo qui! Il mio album è ufficialmente uscito in tutto l’universo. Grazie alle anime che ci hanno lavorato insieme a me. Adesso è vostro. Spero che vi piaccia”. I ‘Selenator’ – come vengono chiamati i fan della giovane star della musica internazionale – ovviamente hanno accolto con grande fervore l’uscita del nuovo disco, manifestando il proprio affetto e sostegno sotto forma di oltre 4 milioni di “like” al post su Instagram in cui Sel stringe tra le mano – appoggiandolo alle labbra – il disco “Rare”. E tra i “like” spunta a sorpresa anche quello di Bella Hadid, con la quale Selena nei mesi scorsi si era resa protagonista di un vero e proprio social drama, a quanto pare completamente superato e chiarito.

SELENA GOMEZ, RARE: IL NUOVO ALBUM DA OGGI

Era tra le uscite più attese del nuovo anno, ed alla fine “Rare” di Selena Gomez è arrivato. L’album uscito questo venerdì 10 gennaio, rappresenta l’artefatto più intimo della cantante. Il suo lavoro contiene ben 13 tracce: Rare, Dance Again, Look at Her Now, Lose You to Love Me, Ring, Vulnerable, People You Know, Let Me Get Me, Crowded Room feat 6lack, Kinda Crazy, Fun, Cut You Off, A Sweeter Place feat Kid Cudi. Sul piano degli autori la scelta è stata super esclusiva dal momento che è stato selezionato il meglio del panorama musicale internazionale, tra cui Julia Michaels, Finneas, MNEK, Bebe Rexha, Jasmine Thompson e numerosi Grammy winner e nominated. Ovviamente tutti i brani vedono la firma della Gomez in quanto co-scritti da lei. Ed il suo tocco è palpabile poichè trapela il riconoscibilissimo sound nostalgico, emotivo ed ammiccante, tipico dei suoi precedenti successi. Di cose in questi ultimi cinque anni di attesa ne sono successe tante: Selena ha infatti combattuto il Lupus, ha avuto una storia con The Weeknd, è tornata con Justin Bieber salvo poi lasciarlo ed assistere successivamente al suo matrimonio con la modella Hailey Baldwin. Adesso però è pronta ad un grande ritorno sulle scene musicali di tutto il mondo.





