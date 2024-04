Selene, chi è la moglie di Neri Marcorè e figli Marianna, Nicola ed Elia/ La vita lontana dai riflettori

Selene chi è, moglie di Neri Marcorè: un amore molto riservato

Nella puntata de La volta buona di Caterina Balivo, in onda oggi 4 marzo, sarà ospite l’attore italiano Neri Marcorè. La carriera dell’imitatore e conduttore è molto nota, ma quasi sconosciuta risulta invece la sua vita privata. Questo è legato a una precisa scelta di Marcorè: lasciare intatta la sua privacy e limitare l’uso dei social; le uniche notizie a disposizione sono che è sposato con la moglie Selene, ha tre figli: due gemelli Marianna e Nicola, nati nel 1999, ed Elia nato invece nel 2001.

Va da se che non si conosce molto di Selene. Non appartiene al mondo televisivo e, nonostante la notorietà del marito, si guarda bene dal diffondere notizie sulla sua vita privata. La donna risulta anche molto riservata sui social, dove non pubblica foto proprio per proteggere la sua privacy. La moglie di Neri Marcorè è legata all’attore dal’95 e vive a Roma insieme alla sua famiglia; sono poche le occasioni in cui è apparsa pubblicamente al fianco del marito.

Neri Marcorè tiene profondamente a mantenere il riserbo sui figli e la moglie: “Non comprendo i miei colleghi che hanno questa necessità di mostrare il proprio privato, pensando che questo contribuisca alla loro popolarità” aveva spiegato al settimanale Grazia.

“Mi piace pensare che la mia vita sia come un grande albero un sacco di rami, fiori per tutti, ma il tronco è uno solo e le radici stanno ben nascoste” aveva aggiunto ai microfoni di Oggi è un altro giorno. E’ chiaro il motivo per cui non ci sono informazioni sui figli dell’attore Marianna, Nicola ed Elia. La famiglia di Marcorè non è d’accordo con il mostrare il proprio privato né sui social, tantomeno nei programmi televisivi. Nella vita coniugale di Marcorè, infatti, in 25 anni di matrimonio non è mai trapelato nessun gossip o pettegolezzo di sorta lasciando a bocca asciutta la stampa scandalistica.

