Selene Marcorè, chi è la moglie di Neri Marcorè/ Riservatezza e amore per la famiglia

Selene Marcorè è sposata da diversi anni con il celebre attore teatrale e televisivo Neri Marcorè. La donna è poco avvezza all’utilizzo dei social e non ama l’esposizione pubblica. Infatti, a dispetto della notorietà del marito non circolano particolari informazioni in rete sul suo conto.

Selene Marcorè risulta quindi molto attenta alla propria privacy, curando la propria vita professionale e sentimentale avendo cura della lontananza dalla luce dei riflettori. Sono davvero poche anche le occasioni pubbliche dove decide di mostrarsi in compagnia dell’attore Neri Marcorè, suo marito da quasi 30 anni.

Ali Rinaldo, chi è la fidanzata di Nicolas Vaporidis/ Incognita sulla relazione con l'attore

Selene Marcorè: la vita a Roma e l’amore per la famiglia

Selene Marcorè, visti i continui impegni professionali del marito, vive da diversi anni a Roma con il resto della sua famiglia. Nonostante la carenza di informazioni sulla sua routine familiare, il suo amore per i figli e Neri Marcorè è cosa nota. Insieme da 27 anni hanno costruito una splendida famiglia.

Sopravvissuti 2 si farà?/ Anticipazioni sulla seconda stagione: altri misteri da risolvere ma…

Selene Marcorè è legata all’attore dal ’95; un amore che ha dato alla luce ben 3 figli. Nel 1999 sono nati i primi due figli della coppia, i gemelli Nicola e Marianna. Nel 2003 è nato invece Elia, da poco diventato maggiorenne. Considerato il mancato utilizzo dei canali Social, non sono reperibili immagini pubbliche dei figli di Selene Marcorè.

LEGGI ANCHE:

MINA SETTEMBRE 2/ L'eccesso di finzione che rovina la serie di Rai 1

© RIPRODUZIONE RISERVATA