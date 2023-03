Selene, Marianna, Nicola, Elia, moglie e figli Neri Marcorè/ Quasi 30 anni d’amore

Neri Marcorè, moglie e figli: una bella famiglia

Selene, Marianna, Nicola, Elia sono la moglie e figli Neri Marcorè. La coppia è felicemente innamorata dal 1995. Una grande storia d’amore tra il celebre attore teatrale e televisivo e la compagna di cui si conoscono davvero pochissime informazioni. Selene, infatti, è una donna molto discreta e riservata che si tiene ben lontana dal mondo del gossip, ma anche dai social. I due stanno insieme da quasi 30 anni e dal loro amore sono nati tre splendidi figli. Nel 1999 sono nati i primi due figli della coppia: i gemelli Nicola e Marianna. Successivamente, per la precisione nel 2003, è arrivato Elia.

A rivelare qualche dettaglio in più sulla sua vita privata e sentimentale, è stato proprio Neri Marcoré intervistato dal settimanale Grazia: “mi piace pensare che la mia vita sia come un grande albero un sacco di rami, fiori per tutti, ma il tronco è uno solo e le radici stanno ben nascoste. Non capisco i miei colleghi che si sentono in dovere di mettere a nudo il proprio privato, pensando che da questo derivi maggiore popolarità”.

Neri Marcorè e la moglie Selene: dal loro amore sono nati tre figli

Neri Marcoré e la moglie Selene sono legati da quasi 30 anni. Tra due anni, infatti, la coppia festeggerà 30 anni d’amore. Una relazione importante che la coppia ha sempre vissuto ben lontano dal clamore mediatico e dai riflettori del mondo dello spettacolo. Non è dato sapere chi è Selene e di cosa si occupa nella vita. Di certo possiamo dirvi che Neri Marcoré si è fatto apprezzare e conoscere dal grande pubblico per il suo innato talento ed estro che gli hanno permesso di distinguersi sul piccolo e grande schermo come conduttore ed attore.

Il primo incontro con Selene c’è stato tra gli anni Ottanta e Novanta, ma solo nel 1995 i due sono convolati a nozze e da allora non si sono più separati. Dal loro amore sono anti tre figli: i gemelli Nicola e Marianna, nati nel 1999 e Elia nato nel 2001. La famiglia vive a Roma.











