Selene, moglie Neri Marcorè/ Tutto tace sulla love story, anche se…

Neri Marcorè e Selene, la privacy prima di tutto

Selene è la moglie del famoso attore Neri Marcorè. Non sappiamo molto della vita privata della sua dolce metà, questo perché la donna si è sempre tenuta alla larga dal mondo dello spettacolo, in questi anni. Di sicuro il suo compagno l’ha aiutata moltissimo a proteggere la sua privacy, rimanendo sempre abbottonato su quella che è la sua vita fuori dal set. Curioso ed emblematico il fatto che il comico non sia presente in alcuna piattaforma social.

“Non comprendo i miei colleghi che hanno questa necessità di mostrare il proprio privato, pensando che questo contribuisca alla loro popolarità”, aveva detto Neri Marcoré in un’intervista al magazine Grazia a proposito del suo rapporto coi social. Per quanto riguarda la sua storia d’amore con Selene, una delle poche cose di cui siamo al corrente è che i due si siano innamorati a metà anni novanta.

Neri Marcorè, con la moglie Selene ha costruito una bellissima famiglia

Neri Marcorè ha sempre apprezza la riservatezza di sua moglie Selene, ma anche i suoi modi di fare ed il suo garbo. Un carattere tranquillo che le ha permesso di gestire l’enorme esposizione mediatica dell’attore e quindi di proteggere la privacy della propria famiglia. Dunque, come dicevamo, non ci sono moltissime informazioni sulla love story tra Selene il comico. Tuttavia possiamo pensare che l’amore tra i due sia sboccato nel 1995, dato che pochi anni dopo, esattamente nel 1999, sono arrivati i gemelli Nicola e Marianna, mentre nel 2003 è stato il turno di Elia. Oggi la famiglia Marcorè vive a Roma, in una delle zone più rinomante della capitale.

