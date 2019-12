Selfie col ratto di buon anno 2020/ Video, moda in vista dell’anno del topo in Cina

Una nuova moda sta prendendo in piede in queste settimane in Ucraina, ovvero, farsi un selfie con un ratto. Già, proprio così, perchè in vista del 2020, che secondo il calendario cinese sarà l’anno del topo, sono molti in particolare a Kiev che hanno iniziato a farsi fotografare con un topo in braccio. Come si può notare dal video che trovate qui in basso, alcuni fotografi hanno allestito dei veri e propri set per creare la scenografia giusta, e allo scatto con i rattini non rinunciano nemmeno le bambine. Le tv hanno iniziato a pubblicizzare questa nuova moda e di conseguenza la mania si sta diffondendo ancora di più. Sia chiaro, il ratto non è senza dubbio un animale domestico, ma se pulito, vaccinato e proveniente non dalle fogne ma addomesticato, appare senza dubbio più gradevole e anche simpatico.

SELFIE COL RATTO: IL 2020 SARA’ L’ANNO DEL TOPO IN CINA

Secondo la credenza popolare, chi si fa fotografare con un topo vivrà felicemente e in ricchezza, e di conseguenza è stato boom di scatti con il simpatico roditore. Il topo è il primo segno dello zodiaco cinese, e dopo di lui vi sono Bue, Tigre, Coniglio, Dragone, Serpente, Cavallo, Capra, Scimmia, Gallo, Cane e Maiale. Tenendo conto che un ciclo dura 12 anni, l’ultima volta che fu l’anno del topo in Cina era il 2008, mentre tornando più indietro, il 1996, il 1984, il 1972, il 1960, il 1948, il 1936, il 1924, e infine, il 1912 (qualora foste nati in uno di questi anni, in un periodo specifico, sareste quindi anche voi del segno del topo). Ad ogni capodanno inizia un nuovo anno zodicale, ma attenzione a non confondere l’inizio dell’anno cinese con il primo gennaio. Quest’anno, ad esempio, il nuovo anno dalle parti di Pechino partirà il 25 gennaio e come da tradizione, i festeggiamenti dureranno all’incirca due settimane.





© RIPRODUZIONE RISERVATA