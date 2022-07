Selfie vicino all’elicottero: decapitato dal rotore posteriore/ Morto 22enne inglese

Shock a Mykonos, splendida località della Grecia, dove un 22enne figlio di una ricca famiglia inglese è morto decapitato dopo essersi fatto un selfie davanti ad un elicottero. La vittima, come riferisce il Corriere della Sera, si chiamava Jack Fenton, ed è deceduto dopo che il velivolo su cui stava viaggiando assieme al fratello e amici, gli ha di fatto tagliato la testa. Il ragazzo era uscito dall’elicottero per scattarsi un selfie da postare sui social, ma evidentemente si è avvicinato troppo all’elica posteriore, morendo sul colpo.

Secondo quanto ricostruito, l’episodio si sarebbe verificato nel pomeriggio di lunedì, dopo che un Bell 407 della Superiore Air, sui cui viaggiava lo stesso 22enne, era atterrato a Spata-Artemida in Attica, a circa 40 chilometri da Atene. Lo studente di Oxford ha aperto il portellone dell’elicottero, ma non si è accorto delle pale posteriori del mezzo ancora in funzione, morendo sul colpo. «È stato colpito alla testa dal piccolo rotore posteriore dell’aereo – ha dichiarato un alto funzionario di polizia al Times di Londra – non c’era alcuna possibilità che sopravvivesse. Il suo decesso è stato istantaneo».

SELFIE VICINO ALL’ELICOTTERO: MORTO DECAPITATO. PILOTA ACCUSATO DI OMICIDIO COLPOSO

Sulla vicenda sono state aperte delle indagini e il pilota del velivolo è finito sul registro con le accuse di omicidio colposo, in quanto avrebbe permesso al giovane di scendere dall’elicottero prima che lo stesso fosse totalmente spento. A confermare la dinamica è stata anche una fonte della polizia greca, che parlando con il tabloid Daily Mirror ha spiegato: «Le pale erano ancora in funzione quando è sbarcato e la nostra indagine si concentra in particolare su una possibile negligenza. Avrebbero dovuto essere ferme quando il giovane ha lasciato l’aereo».

Alcuni giornali hanno invece titolato: «Voleva farsi un selfie, è morto decapitato». Ad assistere la scena, oltre al fratello e gli amici, anche i genitori della vittima, che in quel momento si trovavano su un altro elicottero: pare che il pilota del velivolo, per evitare che vedessero la scena, abbia compiuto una brusca manovra.











