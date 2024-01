SELIN GENC, CHI E’ GULTEN DI TERRA AMARA/ Lacrime a Verissimo: “Mando messaggio famiglia Giulia Cecchettin”

Selin Genc (Gulten in Terra Amara) in lacrime a Verissimo: “Mando un messaggio alla famiglia di Giulia Cecchettin”

Nella puntata di oggi di Verissimo è stata ospite l’attrice Selin Genc, Gulten in Terra Amara. Nel salotto di Silvia Toffanin si è parlato della serie turca e del suo personaggio nel quale c’è un passato drammatico. La giovane cuoca, infatti, nella soap è stata vittima di violenza sessuale e rivedendo quella scena in lacrime Selin Genc ha confessato: “A vedere questa scena penso a Giulia, una ragazza italiana, è stata la scena più importante della mia carriera non la potrò mai dimenticare e rimarrà sempre nel mio cuore. Mi sono detta che in qualità di donna e di attrice è mio dovere dare voce anche a queste donne e devo farlo con tutta me stessa, poi mi sono chiesta come renderla forte e non vittima. Noi donne siamo forti per quello che viviamo, le esperienze ci fortificano.”

Guardando alla tragica attualità, poi, Selin Genc (Gulten in Terra Amara) ha voluto mandare un messaggio alla famiglia di Giulia Cecchettin, barbaramente uccisa nei mesi scorsi dal fidanzato Filippo Turetta: “Siate orgogliosi di Giulia e di quello che ha fatto lei è stata di grande esempio per tutte le donne, siate fieri di lei e portate avanti la sua causa e ricordatela sempre lei è stata d’esempio cercate di non vivere nel rancore. Sono certa che è venuta al mondo per lasciarci un messaggio importante. Prego che riposi in pace” Anche Silvia Toffanin, visibilmente commossa, ha ammesso di essere in difficoltà a questo punto a continuare l’intervista. (Agg di Liliana Morreale)

Selin Genç di Terra Amara sull’amicizia con Aras Şenol

Selin Genç da Terra Amara a Verissimo. L’attrice turca che interpreta il personaggio di Gulten nella popolare soap turca è tra gli ospiti nella nuova puntata di Verissimo, il programma di successo condotto da Silvia Toffanin su Canale 5. L’attrice torna per una imperdibile intervista in compagnia di Aras Şenol, l’attore che sul set interpreta il personaggio di Cetin. Quale occasione migliore per parlare della loro amicizia nata proprio durante le riprese della soap dei record? ”

“Mi ha motivato, dandomi la carica per andare avanti” ha raccontato l’attrice che precisa come tra i due sia nata quasi subito una bella sintonia e complicità. I due sono solo amici e negli studi di Verissimo l’attrice si è sbottonata parlando della sua vita privata e sentimentale: “non c’è nessuno nella mia vita. Non sono fidanzata da diverso tempo, da almeno un anno e mezzo”. Poco dopo confessa di essere molto affascinata dagli uomini italiani: “nessuno di noi può sapere in anticipo quando e dove incontrerà il vero amore. Quindi io potrei incontrarlo in questi giorni perché lo confesso: gli uomini italiani mi piacciono molto”.

Chi è Selin Genç di Terra Amara?

Ma chi è Selin Genç di Terra Amara? Classe 1994, Selin è nata il 26 giugno a Istanbul. Durante gli anni del liceo si avvicina alla recitazione partecipando con grande entusiasmo a diversi spettacoli scolastici. Dopo gli studi decide di proseguire la carriera scolastica iscrivendosi alla facoltà di Ingegneria Industriale presso l’Università di Isik. Poco dopo lascia per studiare teatro. Nel 2016 debutta sul palcoscenico di un teatro con lo spettacolo “Murder Ballad”. Con Terra Amara arriva non solo la svolta, ma la consacrazione come attrice.

Il ruolo di Gulten, sorella di Gaffur e moglie di Cetin, nella soap Terra Amara le cambia la vita. L’attrice, infatti, riceve anche una candidatura come ;Miglior attrice televisiva non protagonista ai Turkey Youth Awards. Successivamente partecipa anche alla serie tv Sana Soz nel ruolo di Bahar.











